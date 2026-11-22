Benzin mi LPG mi? Alıcıların tercihi belli oldu!
İkinci el otomobil piyasasında yavaşlama dönemine girilirken, alıcılar fiyatlardaki değişimlerin ardından araç alımını ertelemeye başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İkinci el otomobil piyasasında yavaşlama dönemine girilirken, alıcılar fiyatlardaki değişimlerin ardından araç alımını ertelemeye başladı.
kinci el otomobil piyasasında altın fiyatlarındaki gerileme ve alıcıların düşüş beklentisi alım satım işlemlerini durma noktasına getirdi. Birikimini altında tutan vatandaşlar değer kaybını telafi etmeden araç almaktan vazgeçerken, ilan fiyatlarında indirime giden araç sahipleri pazarlardaki kalabalığa rağmen satış yapamıyor. Akaryakıt maliyetleri nedeniyle talebin LPG’li ve dizel modellere kaydığı piyasada "bekle-gör" dönemi hakimiyetini koruyor.
İkinci el otomobil pazarında yaşanan talep daralması, alım satım hacminin belirgin biçimde yavaşlamasına yol açtı. Tasarruflarını altın üzerinden değerlendiren tüketiciler, altın fiyatlarında meydana gelen geri çekilmenin ardından araç satın alma planlarını askıya aldı. Altın bozdurarak otomobil edinmeyi planlayan alıcılar, portföylerindeki mevcut değer kaybı telafi edilmeden nakde dönmek istemiyor. Geçmişte altın fiyatlarının yükseldiği periyotlarda birikimlerini otomobile yönlendiren yatırımcı ve tüketicilerin alım kararlarını durdurması, ikinci el araç piyasasındaki talep dengesini doğrudan aşağı çekiyor.
İLAN FİYATLARINDA İNDİRİM SATIŞA DÖNÜŞMÜYOR Araç sahipleri, ellerindeki otomobilleri satabilmek amacıyla ilan etiketlerinde fiyat indirimine gitmelerine karşın piyasadan bekledikleri karşılığı alamıyor. İkinci el otomobil pazarlarında araçları yerinde inceleyen ziyaretçi yoğunluğu sürse de mevcut fiziki hareketlilik ticari anlaşmaya ve devir işlemlerine dönüşmüyor. Alıcı cephesi, araç fiyatlarının önümüzdeki süreçte daha da gerileyebileceği öngörüsüyle alım için acele etmiyor. Satıcı tarafı ise mevcut piyasa şartlarında araçlarını elden çıkarmakta güçlük çekiyor. Alıcı ile satıcının fiyat beklentileri arasında oluşan makas, ticari işlemlerin ertelenmesine neden oluyor.
PAZARLARDA BEKLE-GÖR EĞİLİMİ GÜÇLENİYOR Piyasadaki tıkanıklık, tek başına fiyat indirimleriyle çözülebilecek bir yapı olmaktan uzaklaşıyor. Tüketiciler otomobil edinmek için mevcut bütçelerini ve finansal birikimlerini yeniden gözden geçirirken, satıcılar piyasadaki talep akışının yeniden canlanmasını bekliyor. Otomobil pazarlarında araçları detaylıca inceleyen ancak satın alma adımını öteleyen tüketicilerin oranındaki artış, ikinci el ticaretinde "bekle-gör" davranışını kalıcı hale getiriyor. Özellikle sınırlı nakit birikimine sahip olan alıcılar, mevcut ekonomik konjonktürde harcama kararlarını daha temkinli adımlarla yönetiyor.
YAKIT MALİYETİ TERCİHLERİ LPG VE DİZELE YÖNELTİYOR İkinci el otomobil satın alma süreçlerinde yakıt harcamaları temel belirleyici unsurlar arasındaki yerini koruyor. Akaryakıt fiyatlarının araç sahiplerinin aylık bütçesi üzerindeki maliyet ağırlığı, tüketicileri işletme gideri daha düşük ekonomik segmentlere yönlendiriyor. Yakıt tüketimini düşürmek isteyen alıcıların öncelikli tercih listesinde LPG’li ve dizel motorlu otomobiller ilk sıralarda yer alıyor. Araç seçim kriterlerinde yalnızca ilk satın alma bedeli değil, uzun vadeli kullanım ve yakıt maliyeti de belirleyici rol oynuyor.
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