İLAN FİYATLARINDA İNDİRİM SATIŞA DÖNÜŞMÜYOR Araç sahipleri, ellerindeki otomobilleri satabilmek amacıyla ilan etiketlerinde fiyat indirimine gitmelerine karşın piyasadan bekledikleri karşılığı alamıyor. İkinci el otomobil pazarlarında araçları yerinde inceleyen ziyaretçi yoğunluğu sürse de mevcut fiziki hareketlilik ticari anlaşmaya ve devir işlemlerine dönüşmüyor. Alıcı cephesi, araç fiyatlarının önümüzdeki süreçte daha da gerileyebileceği öngörüsüyle alım için acele etmiyor. Satıcı tarafı ise mevcut piyasa şartlarında araçlarını elden çıkarmakta güçlük çekiyor. Alıcı ile satıcının fiyat beklentileri arasında oluşan makas, ticari işlemlerin ertelenmesine neden oluyor.