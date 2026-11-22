Otomotiv dünyasında trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir uygulama geliyor. Mercedes-Benz’in Almanya’da test ettiği turkuaz renkli ışık sistemi, araçlarda otomatik sürüş özelliği devreye girdiğinde çevredeki sürücülere ve yayalara görsel bir uyarı verecek. Yeni teknolojiyle, aracın otomatik sürüş modunda olduğu trafikte kolayca anlaşılabilecek.

Otomotiv sektöründe sürüş teknolojileri gelişirken trafik düzenini etkileyebilecek yeni bir uygulama başlıyor. Gelecekte yollarda turkuaz ışıklarla donatılmış araçların görülmesi mümkün olabilir.

Otomatik sürüş sistemi etkinleştirildiğinde devreye girmesi planlanan bu ışıklar, aracın çalışma biçimi hakkında diğer sürücülere ve yayalara bilgi vermeyi amaçlıyor. Mercedes-Benz, söz konusu teknolojiyi Almanya’da test ederken sistemin farklı ülkelerde kullanılabilmesi için ortak standartlar oluşturulması yönündeki çalışmalar da sürüyor.

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Trafikte kullanılan ışıkların her biri farklı bir işlev üstleniyor. Farlar yolu aydınlatırken kırmızı fren lambaları yavaşlama veya durma durumunu bildiriyor, turuncu sinyaller ise dönüş niyetini gösteriyor. Otonom sürüş teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte turkuaz rengin de araçların iletişiminde yeni bir işaret olarak kullanılması gündeme geldi.

Bu uygulamanın temel amacı, otomatik sürüş özelliğinin devrede olduğunu çevredeki yol kullanıcılarına görsel olarak göstermek. Böylece yayalar, diğer sürücüler ve trafik görevlileri, aracın hareketlerinin otomatik sürüş sistemi tarafından kontrol edildiğini daha kolay fark edebilecek.

Teknolojinin, sistemin izin verdiği koşullarda aracın hızlanma, frenleme ve yönlendirme gibi işlevleri üstlendiği durumlarda kullanılması öngörülüyor.