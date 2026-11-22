Avrupa Birliği'nin 2028-2034 yıllarını kapsayan yeni dönem bütçe taslağı, birliğin iki lokomotif ülkesi Fransa ve Almanya'nın sert itirazlarıyla karşılaştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından hazırlanan ve ilk teklife kıyasla 204 milyar avroluk kesinti içeren uzlaşı planı, hem Paris hem de Berlin cephesinde reddedildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada taslak büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendirilirken, mevcut metnin hiçbir şekilde müzakerelere temel teşkil edemeyeceği duyuruldu.

Fransız çiftçilerin talepleri masayı kilitledi

Paris yönetiminin tepkisinin odağında ortak tarım politikası ve üreticilere sağlanan gelir desteklerinin yeterince güvence altına alınmaması yer alıyor. Ağırlaşan piyasa şartları, bürokratik engeller ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile 17 Ocak'ta imzalanan serbest ticaret anlaşmasının doğuracağı haksız rekabet nedeniyle Fransız çiftçiler uzun süredir meydanlarda tepki gösteriyordu. Eylemlerin ardından üreticilere hem ulusal hem de birlik düzeyinde koruma kalkanı sözü veren Fransız hükümeti, bütçe taslağının bu beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu vurguladı.

Berlin harcama hacmini yüksek buldu

Bütçe taslağına bir diğer veto da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den geldi. Merz, Costa'nın sunduğu kesinti önerisini ilk adım olarak değerlendirse de 1,781 trilyon avroya çekilen toplam harcama hacminin Berlin açısından hala kabul edilemez seviyede yüksek olduğunu açıkladı. Komisyonun yaklaşık 2 trilyon avroluk ilk planında cari fiyatlarla yüzde 10 indirime giden yeni taslak, göç yönetimi ve sınır güvenliği fonlarının iki katına çıkarılmasını öngörüyor. Bu durum, üye devletlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına oranla ortalama bütçe katkılarının yüzde 0,80'den yüzde 0,82'ye çıkması anlamına geliyor.

ABD misillemesi endişesi

Taslakta dikkat çeken bir başka başlık ise küresel teknoloji devlerine getirilmesi planlanan yüzde 3 oranındaki dijital hizmet vergisi oldu. Ancak pek çok üye ülke, söz konusu verginin hayata geçirilmesi halinde ABD'deki Donald Trump yönetiminin sert ticari misillemelerine maruz kalmaktan endişe duyuyor. 2028-2034 bütçesinin yürürlüğe girebilmesi için tüm üye ülkelerin oy birliğiyle uzlaşması ve Avrupa Parlamentosu'nun onay vermesi şart koşuluyor.