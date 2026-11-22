Kanal 13’e konuşan üst düzey bir israilli subay, Tel Aviv’in ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusundaki kararını beklediğini söyledi.

Müzakereler zenginleştirilmiş uranyum konusunda tıkandı

El Arabiya'ya konuşan üst düzey bir kaynak, arabulucuların yoğun temaslarına rağmen Washington ile Tahran arasındaki dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Kaynak, görüşmelerdeki temel anlaşmazlığın zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti olduğunu söyledi. Arabulucuların tarafları birbirine yaklaştırmak için sunduğu önerilere rağmen Washington ve Tahran tutumlarını sürdürüyor.

ABD, zenginleştirilmiş uranyumun elden çıkarılması için açık bir plan hazırlanmasını ve gelecekte zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlanmayacağına dair yazılı güvence verilmesini istiyor. İran ise zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını reddediyor.

Kaynak, arabulucuların askeri gerilimin yeniden tırmanmayacağına ilişkin henüz güvence alamadığını da belirtti.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Washington ile Tahran’ın yakında anlaşmaya varmasını umduğunu belirterek uluslararası toplumun Orta Doğu’daki savaşın uzun süre devam etmesini kaldıramayacağını söyledi.

Cumartesi günü bir televizyon kanalına konuşan Dar, “İyimserim. Er ya da geç bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum ve umarım bu kısa sürede olur. Dünya bunun daha fazlasını kaldıramaz. Enerji tedarik zincirlerindeki aksamalara, artan fiyatlara ve halkların yaşadığı sıkıntılara bakın. Bizim ülkemizde de halk sıkıntı çekiyor” dedi.