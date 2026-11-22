Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Seçime tek aday giren Ali Osman Avşar, açık oylamayla Arda Çakmak'ın ardından kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu.

Ali Osman Avşar, genel kurula teşekkür konuşmasında kırmızı-siyahlı kulübün kendisi için önemine değinerek "Gençlerbirliği'nin bir büyüsü var. Bu camiaya girdiğimden beri gecemi gündüzüme katıyorum. Yönetici olayım olmayayım, gözüm, aklım hep Gençlerbirliği'nde." dedi.

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ı tanımadığını ama hakkında çok şey duyduğunu anlatan Avşar, "Gençlerbirliği'ni evlatlarımdan ayırmam, dermiş. Benim de size sözüm olsun, Gençlerbirliği'ne iki evladıma nasıl bakmışsam öyle bakacağım." ifadelerini kullandı.

Güçlü yönetim kurulu oluşturduklarını vurgulayan Avşar, "Çok ciddi ödemelerimiz var, bunların üstesinden geleceğiz. Ligde kalacağız. Önümüzdeki sezon ise ilk sekizi zorlayacak bir kadro kuracağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

Avşar, gazetecilere ise "Sevgili Arda başkanımızın emeği bu kulübe çoktur. Bizim de Gençlerbirliği için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Bu sene ligde kalıp önümüzdeki sene inşallah Avrupa hedeflerimiz var. Gençlerbirliği taraftarları merak etmesin. Çok iyi bir yönetim oluşturduk. Güçlü geliyoruz. Başta ekonomik krizleri bir çözelim. Ondan sonra elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın." açıklamasını yaptı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Kırmızı-siyahlı kulübün genel kurulunda, tüzük değişikliği önerileri de oylanarak kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle yönetim kurulunun 24 olan asıl üye sayısı 15'e, 12 olan yedek üye sayısı ise 8'e düşürüldü. (Mevcut yönetim kurulu, görev süresini seçildiği 24 asıl ve 12 yedek üyeli yapıyla tamamlayacak. Yeni üye sayısı, bu sürenin ardından yapılacak ilk yönetim kurulu seçiminde uygulanacak.)

Tüzük değişikliğiyle Divan Kurulunun yapısı da yeniden düzenlendi. Divan Kurulu, kulüpte kesintisiz en az 10 yıllık asıl üyelik süresini tamamlamış üyeler ile hayatta bulunan eski kulüp başkanlarından oluşacak.

Ayrıca üyelik başvurularını incelemek üzere 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan "Sicil ve Balotaj Kurulunun" oluşturulması kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeyle üyelik başvurularının bu kurul tarafından incelenmesi, gerekçeli raporun ardından kabul veya ret kararının yönetim kurulunca verilmesi öngörüldü.

Yeni tüzüğün 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

AAL REFERANS ŞARTINDAN "MUAF"

Gençlerbirliği'nin kurulduğu okul Ankara Atatürk Lisesi (AAL) mezunları, genel kuruldaki tüzük değişikliğiyle "referans şartından muaf" tutuldu.

Verilen önergeyle "AAL mezunlarının kulübe üyeliklerinde referans şartı aranmayacağı" genel kurulda oylanarak kabul edildi ve karara bağlandı.

YÖNETİM KURULU

Ali Osman Avşar başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Doğru, Haluk Kara, Ahmet Turgut, Ömer Çebitürk, Mustafa Gülmez, Ahmet Orkun Taştan, Abdurrahim Gedik, Alper Talas, Cihat Murat Kahramaner, Çınar Yıldırım, Ertuğrul Beray Ardıç, Erhan Burak Aydın, Feridun Kurt, Habip Aktaş, Kemal Onur, Kadir Özgür Keskin, Metin Söner, Murat Aras, Nimet Demir, Ömer Faruk Alimoğulları, Serkan Gökmen, Tayfun Bağlan, Tolga Arslan, Tolga Turgut.