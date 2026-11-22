PSG'de Desire Doue depremi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) genç yıldız Desire Doue'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, çapraz bağ yırtığı yaşayan genç kanat oyuncusunun ameliyat edileceği duyuruldu.
Kulübün açıklamasında, Nice'e karşı 3-2 kazanılan lig maçında sakatlanan Doue'nin "sağ diz ön çapraz bağında yırtık" tespit edildiği belirtildi.
Ay sonuna kadar ameliyat edileceği aktarılan Fransız futbolcu Doue'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 6 gol kaydetti.
PSG'de aynı sakatlığı yaşayan Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia da geçen ay ameliyat edilmişti.