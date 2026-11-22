Sebahattin Ayan İstanbul

CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Kandil’in siyasi uzantılarıyla “Kent Uzlaşısı” ittifakı kurup belediyeleri örgüt militanlarıyla dolduran, HDP’li Pervin Buldan’la opera dinletisine katılıp Türkiye’yi “işgalci” gören PKK sevici Pervin Chakar’ın elini öpen Özgür Özel’in, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin bölücü tavrına tepki yağıyor. Terörün kökünü kazımaya yönelik sürecin son aşamasını teşkil eden İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini ilan eden ve Zafer Partisi’nin ırkçı lideri Ümit Özdağ ile poz veren Özel’in ikiyüzlülüğe tepki gösteren Diyarbakır Anneleri’nin ardından Silivri Cezaevi’nde yatan velinimeti Ekrem İmamoğlu ile ortağı DEM Parti’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

İMAMOĞLU VE DEM’DEN ELEŞTİRİ

Özel, “Kimse bizi Erdoğan’ın yanına davet etmesin” derken, kararın gözden geçirilmesini isteyen Bakırhan, “Yeni Parti, eski siyasal ve toplumsal gerilimlerin devam etmesinden yana olamaz. Böyle bir siyaset izlerse kendisine Yeni Parti demesin. Gerçek ve güçlü muhalefet, barıştan kaçan değil, barışa koşan muhalefettir. Yeni Parti’nin yapması gereken bu sürecin dışında kalmak değil, içinde yer alarak etkileyen ve yönlendiren temel bir aktör olmaktır” dedi. İmamoğlu ise yazdığı mektupta sürece destek verdiğini belirterek, “Ben iktidarı desteklemiyorum ama evet barışı ve huzuru destekliyorum. İkisi aynı şey değil” açıklamasında bulundu. CHP’den kaçırdığı isimlerle kurduğu partide lidercilik oynayan ve Ulusalcı-Kemalist tayfaya şirinlik yapmak için İP, ZP gibi partilerin yanında konumlanarak tarihi süreci sabote eden Özel’in tavrını değerlendiren uzmanlar, “Kasaba siyasetçisinden lider olursa kendini nimetten sayar” görüşünde birleşti.

TERÖRÜN BİTMESİNİ İSTEMİYOR

Gazetemize konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak, şunları dile getirdi: “Yeni Parti’nin tutumunu anlamak için geçmişteki söylemlerine bakmak gerekiyor. Karşımızda dün terörle mücadele eden devleti eleştiren, bugün ise terörün sona erdirilmesi için ortaya konulan iradeye mesafeli duran bir siyasi anlayış var. SİHA Sezgin’in, aynı zihniyetteki TTB’nin Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan açıklamaları hafızamızda. Terör örgütü silahını bırakmayıp askerimize kurşun sıkmaya devam etseydi mi bu sürece destek verecektiniz? Şehit haberleri gelmeye devam etseydi mi memnun olacaktınız? Evlatlarını kaybeden annelerin feryadı, babasız büyüyen çocukların gözyaşları mı sizin siyasi söylemlerinize zemin hazırlayacaktı? Bir ülkede barışın ve huzurun tesis edilmesi için illa düşmanlıkların devam etmesi mi gerekiyor? Bizim anlayışımızda siyaset, milletin acıları üzerinden pozisyon almak değildir. Devletin temel sorumluluğu vatandaşının can güvenliğini sağlamak, terörün kökünü kurutmak ve gelecek nesillere daha güvenli bir ülke bırakmaktır. Ülkenin geleceğini düşünen herkesin ortak noktası burası olmalıdır. Bizim önceliğimiz siyasi hesaplar değil, Türkiye’nin huzuru ve milletimizin yarınlarıdır.”

HENDEKÇİ ZİHNİYET

Avukat İbrahim Özgül de şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye hedefi, ülkemizin geleceği, milletimizin huzuru ve kardeşliğimizin güçlenmesi adına son derece önemli ve tarihi bir adımdır. Ancak ne yazık ki bu zihniyetin bu meseledeki tutumu, geçmişten bugüne sergiledikleri çelişkili siyasetin bir başka örneğidir. Hendek olaylarında bu milletin evlatları şehit edilirken, güvenlik güçlerimiz hain pusularda hedef alınırken, terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar insan hakları söylemleriyle eleştirilmiyor muydu? Teröristlerin etkisiz hâle getirilmesine karşı çıkan, örgütün propagandasına malzeme açıklamalar yapanlar yine bu zihniyetin temsilcileri değil miydi? Dün örgütün elinde silah varken sırtını sıvazlayanlar, bugün silahların susması için atılan adımlara neden mesafeli duruyor? Terörün bitmesinden rahatsızlık duymaları için başka nasıl bir sebep olabilir? Silahların susmasından, annelerin gözyaşının dinmesinden, bu ülkenin evlatlarının artık toprağa düşmemesinden daha büyük bir siyasi kazanım olamaz. Bu mesele iktidar-muhalefet meselesi değildir; Türkiye’nin meselesidir. Kimse bu tarihi süreci kendi günlük siyasi hesaplarına, parti içi dengelerine veya koltuk mücadelelerine kurban etmemelidir. Süreci desteklemek, bir siyasi partiye destek vermek değil, milletimizin ortak geleceğine sahip çıkmaktır. Türkiye’nin huzurundan, birliğinden ve kardeşliğinden rahatsız olanlar ise milletimizin vicdanında hak ettikleri karşılığı bulacaktır.”