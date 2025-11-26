  • İSTANBUL
Gündem PKK’yı bitiremeyen ulusalcı emekli subaylar deliriyorlar
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ali Karahasanoğlu bu günkü yazısında; İmralı'da yapılan görüşmenin terörü bitirme yolunda atılmış kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Asıl mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır" ve "Sonumuz darağacı olsun" çıkışlarıyla, görüşmeye yönelik eleştirileri ve Ekrem İmamoğlu'na göndermelerini kaleme aldı. Yazar, özellikle emekli Tümamiral Türker Ertürk gibi isimlerin, PKK silah bırakma noktasına gelmişken sergilediği provokatif tepkilerin ardında, mevcut kadroların PKK'yı bitirme başarısını kıskanma ve "terörün bitmesinden rahatsız olma" gerçeğinin olduğunu yazdı. İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…

 ALİ KARAHASANOĞLU 

İmralı’ya gidildi..

Görüşme yapıldı.. 

Dönüş gerçekleştirildi..

“Batarız, biteriz, mahvoluruz” diyenlerin aksine, Türkiye hiçbir şey kaybetmedi..

Tam aksine, Türkiye terörü bitirme noktasında bir adım daha atmış oldu..

 

Sadece Türkiye’de değil, güneyimizde kurmayı planladıkları YPG terör devleti için de tasfiye adımı atılmış oldu..

Onun içindir ki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Asıl mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır” dedi..

Devam etti:

“Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş bizden hesap soracaklarmış, neymiş anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz.”

 

Ekrem İmamoğlu’nun çanta çanta dolarlar, avrolar görüntülerine gönderme yaparak, şunları söyledi:

“Siz yargılasanız, yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız.”

Ve en son cümlesi:

“Mertçe ve dürüstçe haykırıyorum; yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.”

Bu dakikadan sonra, mızıkçıların soruları istediği kadar dillendirilsin..

“İmralı’ya giden heyet, gemi ile mi gitti, helikopter ile mi?” diye istedikleri kadar sorular yöneltsinler..

 

“Kaç saat görüşüldü. Tutanak tutuldu mu” diye devam etsinler..

“Fotoğraf var mı, video görüntü çekildi mi” diye işi magazinleştirsinler..

“Görüşmeye milletvekili dışında katılan oldu mu, kimlerdi” diyerek, akılları sıra dedektiflik yapmaya kalksınlar..

Allah’ın izni ile bu dakikadan sonra, bunların hiçbirisi netice vermez, vermemelidir..

Şu kesindir..

“Üç vekil, Abdullah Öcalan ile kent uzlaşısı yapmaya gitmemiştir.”

Şu da kesindir:

Üç vekil, seçimlerde başarılı olmak için teröristbaşına hangi ilin/ilçenin belediye başkanlığını istediğini sormamıştır.”

Şu da kesindir: “Biz İmralı’ya geldik. Bizden ne istersin” denilmemiştir..

Şu da kesindir ki: “İyi Parti’nin çaktırmadan yapmaya çalıştığı gibi, PKK’ya silah bıraktırmadan, Apo’ya umut hakkı gündeme getirilmesi mümkün değildir” denilmiş ve PKK’ya silah bıraktırma noktasında diğer adımların atılması istenmiştir..

Bunun için hop oturup hop kalkıyorlar..

Resmen kuduruyorlar..

Bu ülkede TSK bünyesinde görev yapmış, ulusalcı emekli generallerin içinde bile, PKK’nın silah bırakmasından rahatsız olanlar var..

İşte bir örnek..

2019 mahalli seçimleri öncesinde, “Bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçeklikleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AKP-MHP’yi İstanbul’da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum. İstanbul seçimleri, aslında bir referanduma dönüştü” açıklaması yapan Murat Karayılan için, “Sen kim oluyorsun da CHP’li gibi açıklama yapıyorsun” diye sormayan..

İstanbul halkı AK Parti-MHP’i yenmezse, ne yapacaksın, bomba mı patlatacaksın” diye sormayan bir emekli tümamiral var..

Adında Türk, soyadında da Türk var..

Ama Türk kimliğinden zerre nasibi yok ki, bugün PKK silah bırakırken, CHP’den bir üyenin de İmralı’ya gitmesi gerektiği tartışmalarında, Murat Karayılan’ın, “CHP’nin tutumu yanlış, düzeltmezlerse zarar görecekler” açıklamasına karşı bakın ne diyor:

“Bu cesareti kimden ve kimlerden alıyor? Ne yapacaksınız; CHP Genel Merkezine bomba mı atacaksınız? CHP Genel Merkezi seçmeninin ve halkın sesini dinleyerek çoktandır ilk defa doğru karar verdi!”

Nasıl provokatörlük, görüyor musunuz..

Sen TSK’da muvazzaf iken, anaların emanet ettiği 20 yaşındaki gencecik fidanları koruyama, teröristlerin kurşunları ile şehid olmasını seyret.. Şehirlerde bombalar patlasın, seyret.. Engelleyeme..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, CHP’nin oyu Ak Parti’den % 12 geride iken.. Murat Karayılan’ın yukardaki sözleri ile, HDP Ekrem İmamoğlu’na oy verdirsin.. Utanmasın, İyi Parti de, % 6’lık seçmen kitlesini, Ekrem İmamoğlu’na yönlendirsin.. Seçimi kazanın.. O zaman Türker sormasın, “AK Parti-MHP’ye kaybettiremezseniz ne yapacaksınız” diyemesin..

PKK askere kurşun sıkarken bu soruyu sormasın, Türker Ertürk.

Şehirlerde, PKK bomba patlatırken, Ertürk sormasın bu soruyu..

Ama şimdi PKK silah bırakırken söylenen sözler üzerinden, tam da silah bırakma sözü veren adama “Ne yapacaksın bomba mı atacaksın” diye sor..

Utanmazlığın bu kadarına pes..

“Suriye bataklıktır, girersek çıkamayız” diyen korkak Türker Ertürk, şimdi girdiğimiz o Suriye’de de PKK’ya devlet kurdurmamak üzere son adımlar atılırken, deliye dönüyor..

Düne kadar, “YPG’nin 100 bin askeri unsuru var. Vazgeçerler mi? Kim inanır buna” diyen Türker Ertürk.

1
Yorumlar

Darbeci-natocu-hashasi vesayetci asalak hainler ucin yolun sonu

.......

sağlam it döver

isminin türk olması bu vatanın nüfus kağıdı olması kimseyi aldatmasın türkan saylam denilen kadınıda göklere çıkartıyorlardı aslında milleti parçalayan zehirli vahşi sırtlan olan ermeniydi daha dün antalyada rektör olan 28 şubat sivil kara fasizminin öncüsü emin alıcı bu ülkenin müslüman kızlarını okula almayıp hakaretler küfürler ediyordu nalları dikince katolik gayri müslüm olduğunu gördük daha niceleri var yani bu ülkede komutan oluncada bu ülkenin has evladı olmayanlar dolu en azından 28 şubat faşizmi bize bunları gösterip tanıttı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
