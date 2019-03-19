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PKK’ya karşı İran ile ortak operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün 08.00 itibariyle İran’la beraber doğu sınırımızda PKK’ya ilk kez operasyon yaptık. Bilesiniz bunlara kökünü kazıyacağız. Şimdi insansız hava araçlarına öyle bir yazılım yaptık ki çıldırıyorlar. Bundan sonra bırak terör örgütleri bırak dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar” dedi.

19 Mart 2019 Salı 09:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Serik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. ‘Size bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksiniz’ diyerek espri yapan Bakan Soylu, “Size güveniyorum ama kameramanlara güvenmiyorum. Şimdi insansız hava araçlarını (İHA) öyle bir yazılım yaptık ki çıldırıyorlar. Öyle bir yazılım yaptık ki. Bundan sonra bırak terör örgütleri bırak dağlarda yürümeyi kafalarına çıkaramayacaklar” dedi. İran’la yapılan ortak operasyona değinen Soylu, “Bu sabah saat 08.00 itibariyle İran’la evet doğu sınırımızda PKK’ya yönelik ilk kez operasyon yaptık. Bilesiniz bunlara nefes aldırmayacağız, kökünü kazıyacağız. Milletimizi bu musibetten kurtaracağız” dedi.

Zayıflığımızı bekliyorlar

Amerika’nın Türkiye’ye, ‘Afrin’e giremezseniz’ dediğini ifade eden Soylu, “Çatır çatır girdik mi? Bunu kim sağladı biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sizin iradeniz ve 50 gramlık oy pusulanız sayesinde. Sadece orada terör koridorunu engellemedi, dünyaya ve gelecek nesillere not bıraktı. Biz parmağımızı oynatmadığımız sürece bu coğrafyada kimseye oyun kurdurtmayız. Tezgah güzel. Bir dolar operasyonuyla hükümet ve milletin arasını açabilir miyim? Onu da yaptılar Hiç vazgeçmediler. Zayıflığımızı bekliyorlar” diye konuştu.

3 bin 333 terörist öldürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'ne de katılan Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, bin 500 hektarlık bir alanı kapsayan ve 11 bin 726 parselin bulunduğu Çalkaya bölgesindeki kentsel dönüşümle ilgili bir meseleyi, herhangi bir mağduriyete meydan vermeden kanun ve hukuk çerçevesinde tatlıya bağladıklarını söyledi. Teröristlerin kökünü kazıdıklarını, tarihin en büyük cezasını verdiklerini dile getiren Süleyman Soylu, "2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye’nin neresinde olursa olsun bunların yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur. PKK’nın üst düzey yöneticisi artık Türkiye’de yoktur" ifadesini kullandı.

Çanakkale ruhu bize miras kaldı

PKK terörü, sağ-sol kavgaları, darbeler, 15 Temmuz darbe girişimi olaylarının aynı hedefe yönelik gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, "Çanakkale'den sadece bir zafer değil, aynı zamanda 'Çanakkale ruhu' miras kalmıştır. 15 Temmuz gecesi bizi meydanlara indiren uçaklara tanklara aldırmadan ülkemize sahip çıkmamızı sağlayan bu ruhtur. Evlatlarımızı PKK'yı bitirmek için eksi 30 derece soğukta, 3-5 metre karla kaplı dağlarda gezdiren işte o ruhtur. İş insanlarımıza, sanayicimize yatırım yaptıran, 'yerli ve milli' dedirten işte o ruhtur. Türkiye'yi bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi haline getiren işte yine o ruhtur" dedi.

Türkiye'nin artık darbelerden, ekonomik saldırılardan, ihanetlerden yorulduğunu dile getiren Soylu, polis arabasına benzin koyabilecek gücü olmayan bir ülkeden bugünlere gelindiğini söyledi. Hastanelerde 5 dakika doktorun yüzünü görebilmenin bir mucize olduğu dönemlerin yaşandığını anlatan Soylu, "Emekli maaşını ödeyemediği için IMF kapılarında süründü. Öyle günlerden bugünlere geldik. Terörle mücadele edeceğiz, 'tankını ben veriyorum, buraya giremezsiniz, helikopterini ben veriyorum, şunu yapamazsın' dediği günlerden bugünlere geldik. Birileri laf söyler, laf üretir ama bu millet laf üretene değil, iş yapana, samimi olana, hizmetkar olana bakar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:09
  1. Çanakkale
  2. Antalya
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Bakan Soylu
  5. insansız hava araçları (İHA)
  6. PKK
  7. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
  8. Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni
  9. 15 Temmuz darbe girişimi
  10. IMF

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