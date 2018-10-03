PKK'ya eylül darbesi! Bitiyorlar

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurtdışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın eylül ayında da ağır darbe vurdu. Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik eylülde yurtiçi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 135 terörist etkisiz hale getirildi.

O terörist de öldürüldü

Tunceli Pülümür'de 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı" kategoride 4 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde yürütme kurulu üyesi ve sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu belirlendi.

Bingöl'ün Adaklı ilçe kırsalında 15 Ağustos'taki hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 8 Eylül 2017'de Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayının faili sözde "Çavreş gücü sorumlusu Yona Dersim" kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Irak'ın kuzeyinde 15 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan "Ali Gever" kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terörist Sabri Kartal, 16 Eylül'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin Nusaybin'de 30 Eylül'de öldürülen 2 teröristten birinin PKK'nın sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Tepe isimler hedef alındı

Diyarbakır'da iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristler arasında 1 milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeşil" kategoride yer alan PKK'nın sözde orta saha maliye sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel'in de olduğu tespit edildi. Ölü ele geçirilen teröristin, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ile Diyarbakır'da 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu bildirildi.

Terör örgütünden kaçarak 3 Eylül'de Irak güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu tespit edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Eylül'de düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin talebi üzerine İnterpol'ün Kırmızı Bülten ile 9 yıldır aradığı PKK'lı terörist Mehmet Y. 5 Eylül'de Bulgaristan'ın Varna kentinde gözaltına alındı.