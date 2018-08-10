PKK'ya ağır darbe! Önemli ismi öldürüldü
Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi.10 Ağustos 2018 Cuma 10:22
TSK'dan yapılan açıklamada "Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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