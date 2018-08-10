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PKK'ya ağır darbe! Önemli ismi öldürüldü

Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:22
PKK'ya ağır darbe! Önemli ismi öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:22
  1. Diyarbakır
  2. PKK
  3. Ahmet Dorak
  4. terörist

YORUM YAZ

  • HilâlHilâl1 sa önce
    Gebersin cehennem ateşi bol olsun vatan hainibu haberler bizi mutlu ediyor
  • aliali1 sa önce
    en azından 1 iyi hAber var
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    ÖNEMLİ İSİM; KARAYILAN, BAYIK, DURAN KALKAN. BAŞKA ÖNEMLİ İSİM YOK? GERİSİ HEPSİ PİYON. AMERİKAN KÖPEK YAVRULARI
  • Ahmet yildirimAhmet yildirim1 sa önce
    Vay arkadas bu PKK nin kac sorumlusu varsimdiye kadar 100 bin sorumlu oldu
  • yusuf turhanyusuf turhan53 dk önce
    Asıl KARA liste TBMM de.onlara sıra ne zaman gelecek
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