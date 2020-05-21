PKK’nın siyasi değil silahlı şubesi: HDP!

PKK’nın dağda etkisiz hale getirilerek şehirlerle bağlantısının koparılması üzerine kentlerde yuvalanan teröristler, saldırılarını HDP kamuflajıyla gerçekleştiriyor. Son gerçekleştirilen 20 saldırıda organizatörler veya saldırıda yer alan teröristler HDP’li çıktı.

CHP ve İyi Parti’nin ittifak ortağı HDP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantılığını ileri boyuta taşıyarak “terörün şehir yapılanması” hüviyetini aldı. Son dönemde gerçekleştirilen saldırılarda organizatörler veya saldırıda yer alan teröristler HDP’li çıktı.

PKK’nın şehir şubesi

Van’da Vefa Destek Grubuna düzenlenen kanlı saldırıyı tertipleyen HDP Özalp İlçe Başkanı Burhan Atmaca ile son örneği görülen terör-HDP ikizi, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi hadisesinde de kendisini gösterdi, İhya-Der Başkanı Aytaç Baran’a yönelik düzenlenen kanlı saldırıda da... HDP’li belediyelerin iş makineleriyle yollara bomba döşeyen PKK’lılar, HDP yöneticilerinin özel araçlarında seyahat ederken yakalanıyor. HDP’liler, karakollara yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda da fail olarak yakayı ele veriyordu.

HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız PKK’ya silah teslimatı yaparken suçüstü yakalandı. Silopi’de 4 polisin şehit olduğu olayın faili terörist T.Ş., Sarıyıldız’ın aracıyla hastaneye götürüldü. Mazıdağı Belediyesi’nin araç temin ettiği teröristler Artuklu ilçesindeki Jandarma Karakoluna saldırarak 2 askeri şehit etti. Van’da Emniyet binasına saldırı düzenleyen Medet Oruç’un HDP’de eğitim aldığı belirlendi.

HDP kamuflajlı eylemler

İşte PKK terörünün HDP eliyle gerçekleştirildiği olaylardan bazıları:

l Van’da Vefa Destek Grubuna yönelik saldırıyı HDP Özalp İlçe Başkanı Atmaca’nın tertiplediği belirlendi.

l HDP’li Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül’ün ajandasından bomba yapım tarifi ve şemaları çıktı.

l Eli kanlı terörist Y.D., HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın Van’daki evinde saklandı, Sarısaç’ın da içinde bulunduğu araçta yakalandı.

Kaymakam katilleri

l Kulp’ta odun toplamaya giden köylüleri hedef alan bombalı saldırıyla ilişkisi tespit edilen HDP İlçe Başkanı M.Abidin Karaman gözaltına alındı.

l Ankara’da 29 kişinin öldüğü saldırı ve Boğaziçi Üniversitesi otoparkında bulunan iki bombalı aracın arkasından HDP üyesi Metin A. çıktı.

l Derik Kaymakamı M. Fatih Safitürk’ün şehit edildiği saldırıyı düzenleyen Murat Üçer’in, HDP’li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer’in evinde saklandığı öğrenildi.

l Cizre’de Çevik Kuvvet’e düzenlenen ve 12 polisin şehit olduğu bombalı saldırıda, HDP’li Şırnak Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonunu kullanıldı.

l HDP binalarında eğitim alan PKK’lı Medet Oruç, Van’da Emniyet binasına saldırı düzenledi.

l HDP’li Mazıdağı Belediyesi’nin araç temin ettiği teröristler Artuklu ilçesindeki Cevizlik Jandarma Karakoluna saldırarak 2 askeri şehit etti. Teröristler Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

l Van Edremit’te yakalanan 3 teröristin bulunduğu aracın Büyükşehir Belediyesi’nden kiralandığı belirlendi.

Vekilin aracında cephanelik

l HDP’li vekil Faysal Sarıyıldız, Ceylanpınar’da PKK’ya silah teslimatı yaparken suçüstü yakalandı.

l PKK’nın silah kuryesine eşlik ederken yakalanan HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Silopi’de 4 polisin şehit olduğu olayları gerçekleştiren “Tekoşer” kod adlı teröristi özel aracıyla hastaneye götürürken görüntülendi.

l Van Belediyesi’ne ait bir kamyonda 100 kg. amonyum nitrat, 26 adet patlayıcı yapımında kullanılan fitil ve 20 adet büyük pil ele geçirildi.

l Van’da terör örgütü yandaşlarının hendek kazmak için kullandığı kepçenin HDP’li Edremit Belediyesi’ne ait olduğu ortaya çıktı.

l Hakkari-Çukurca yolunda HDP’li belediyeye ait iş makinesini kullanan PKK Hakkari sorumlusu “Andok” kod adlı Barış Tekçe, etkisiz hale getirildi.

Belediye kepçesinde bir PKK’lı

l İhya-Der Başkanı Aytaç Baran’ın şehit edildiği saldırıyı HDP Bağlar İlçe Başkanı Bülent Aslan ile HDP yöneticisi Mehmet Tekin’in organize ettiği ortaya çıktı.

l Van Belediyesi’ne ait üç araçta yapılan kontrolde, saldırıya giden teröristler molotofkokteyli ile yakalandı.

l Kars’ta, Kağızman ve Digor kırsalında bulunan PKK’lı teröristlere gıda ve ihtiyaç malzemesi götüren araçta HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli’nin de yer aldığı ortaya çıktı.

l Hakkari’de, yol kontrolleri sırasında durdurulan Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu’na ait makam aracında, el yapımı patlayıcı ile molotofkokteyli malzemesi ele geçirildi.

Akdere: HDP, PKK’nın şehir yapılanması

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Av. Harun Akdere, PKK’nın dağda barınma ihtimali kalmayınca kurumlarda barınma stratejisine geçtiğini söyledi. Akdere, şu değerlendirmede bulundu: “PKK hendek savaşlarının bastırılmasının sonrasında dağda barınma ihtimali azaldığından legal siyasetiniçerisine militan gizleme yoluna gitmeye başladı. HDP, PKK’nın sadece siyasi uzantısı değil aynı zamanda şehir yapılanmasıdır” dedi. Avrupa Birliği Uyum Süreci nedeniyle HDP’nin kapatılamadığını belirten Akdere, HDP’li belediyelere atanan kayyımların ne kadar hayati bir hamle olduğunu bu olayların gösterdiğini ifade etti.