PKK’nın partisine yardım kesilsin! HDP’ye hazineden verilecek 47,5 milyon lira milletin vicdanını yaralıyor

Oy aldığı vatandaşların siyasi iradesini Kandil’e teslim eden HDP’nin kasasına Hazine’den 47,5 milyon lira yardım yapılacak olmasına tepki gösteren hukukçular, bu paranın kesilmesinin elzem olduğunu belirtiyorlar.

Hükümetin, terör örgütü PKK’ya olan yakınlığını gizlemeyen HDP’ye verilen hazine yardımlarının kesilmesi konusunda harekete geçmesi bekleniyor. 2021 yılı dahil olmak üzere son 6 senede 300 milyondan fazla hazine yardımı alaca olan HDP’nin bu paraları Kandil’e göndermediğinin de hiçbir garantisi yok. Hukukçular, HDP’ye yapılan hazine yardımlarının ivedilikle kesilmesi ve öncesinde verilen hazine yardımlarının nerelerde harcandığının denetlenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Millet derinden bir ‘ohh’ çekmeli

Çorum Adalet Derneği Başkanı Hukukçu Yakup Alar, Akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Terör örgütünün sözcülüğünü yapan HDP’nin belediyenin mali imkanlarını PKK’ya aktarması sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından haklı bir uygulama ile kayyum atanarak belediyenin kaynakların örgüte gitmesine engel olunmuş, söz konusu kaynakların halka hizmet olarak dönmesi sağlanmıştır. Ancak belediyelerdeki bu kaynak akışı kayyum ile durdurulurken PKK’nın sözcülüğünü ve hamiliği yapan HDP’ye bütçeden hazine yardımı yapılmaktadır. Bir taraftan terörle mücadele için askerimiz, polisimiz canıyla mücadele ederken ve bu mücadele için milyarlarca dolar harcama yapılırken diğer taraftan da terör örgütüyle arasındaki bağı saklamayan HDP’ye hazineden destek sağlanması insanın içini acıtmaktadır. Nasıl ki belediyelerdeki kaynak aktarımının önüne kayyum atması ile geçildi ise hazine yardımının kesilmesi de yerinde bir adım olacaktır. Geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında parti kapatmaları olumlu sonuç vermemiş, kapatılan parti mağduriyet edebiyatı yaparak başka isimle faaliyetine devam ettiği görülmüştür. Parti kapatmak zorlaştırıldığından ve çözüm olmayacağından terör örgütüne destek sağlayan partilerin hazine yardımları ve maddi imkanlar kesilmeli ve İçişleri Bakanımız Soylu’nun tabiriyle millet derinden bir ‘ohh’ çekmelidir.”

Devlet seyirci kalmamalı

Siyaset Bilimci ve Yazar Ercan Çifci de şunları ifade etti: “HDP terör örgütünün siyasi şubesi gibi merkezi bir hüviyetle hareket ediyor. Terör örgütü mensuplarını savunuyor, bazı yetkilileri terör örgütü liderlerinden emir alıyor. Böylesi bir şekilde terörle iç içe olmuş bir partiye hazine yardımı vermek mantıklı değil. Kamu kaynaklarının PKK’ya aktarıldığı gerekçesiyle birçok HDP’li belediyeye kayyım atanırken, Kandil karargahı gibi çalışan HDP’nin genel merkezine aktarılan hazine yardımlarının denetlenmemesi problemli bir durum. Bu paraların Kandil’e gönderilmediğinin garantisi yok. İlk etapta HDP’ye yapılan hazine yardımı kesilmelidir. Terörle arasına mesafe koymayan HDP, parti hüviyetini çoktan kaybetmiştir. Bir parti düşünün ki, sürekli olarak PKK güzellemesi yapsın ve örgütü adeta kutsasın. İsmi değişiyor ama zihniyetleri hiçbir zaman değişmiyor. Devlet bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır.”