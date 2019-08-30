PKK'nın mayın ve bombaları imha edildi
Pençe Harekatı kapsamında güvenlik güçlerimizin ele geçirdiği mayın ve EYP'ler imha edildi.30 Ağustos 2019 Cuma 12:59
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen EYP ve mayınların imha edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Komandolarımız, Pençe Harekatında mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha yerinde tespit edilerek imha edildi." denildi.
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