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PKK'nın iki kritik kadın ismi yakalandı

Terör örgütü PKK'nın eylemlerini organize eden, örgüte eleman kazandıran iki kadın terörist İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:12
PKK'nın iki kritik kadın ismi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.C. isimli şahsı takibe aldı. Terör örgütünün eylemlerini organize etmek amacıyla İstanbul'da bulunduğu değerlendirilen S.Ç. ile şahsa yardım ve yataklık yaptığı belirtilen F.Ö. ve H.B. isimli zanlılar 31 Temmuz günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şahıslarla irtibatlı olduğu belirlenen T.Ö. ve Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği tespit edilen F.Y. isimli şahısları da gözaltına aldı. Zanlılardan F.Y.'nin "terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç., F.Ö., T.Ö. ve F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:12
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
  5. Terörle Mücadele Operasyon Timleri
  6. Özel Harekat Timleri

YORUM YAZ

  • Mehmet SoyluMehmet Soylu58 dk önce
    Turukladınızda ne oldu? Hapishaneyi terör akedemisi gibi kullanıyorlar. Hapishanede alıkonulmak suçluyu suçu işlediğine pişman etmiyorsa ne için yapılıyor
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