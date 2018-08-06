PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Partili vekile acı haber

İpekyolu Caddesi'ndeki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sabri Yıldız'ın (60), AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri devam eden Yıldız'ın, yarın Suruç ilçesinin Yoğurtçular Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

İpekyolu Caddesi'nde ters yöne giren 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, karşı yönden gelen 48 V 1336, 63 BC 453, 34 PDE 87 ve 34 PR 2843 plakalı araçlara çarparak devrilmişti.

Kazada yaralanan Sabri Yıldız, Müslüm Dal, Mehmet Halil Turan, Abdullah Samak 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, Yıldız. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Öte yandan, milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran'da AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda da ağabeyi Mehmet Yıldız'ı kaybetmişti.