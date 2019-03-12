PKK'dan oy isteyen CHP'li için harekete geçildi
Yaptığı bir konuşmada "PKK'nın oylarına talibiz" diyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.12 Mart 2019 Salı 12:06
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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