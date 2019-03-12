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PKK'dan oy isteyen CHP'li için harekete geçildi

Yaptığı bir konuşmada "PKK'nın oylarına talibiz" diyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

12 Mart 2019 Salı 12:06

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:06
  1. Bartın
  2. Almanya
  3. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

YORUM YAZ

  • SelimSelim1 sa önce
    Umarız en ağır cezayı alır bu PKK seviciler.
  • ayhanayhan1 sa önce
    salak şey mi desem ki? pkk ne kadar kollasa da almanya tarafından teror örgütü olarak tanınmıştır...beyinsiz...hdp lilerden oy istiyoruz desene...Bartın gibi bir yerden nasıl çıktın sen ya?
  • FETÖ PKK KARDEŞFETÖ PKK KARDEŞ1 sa önce
    Pkk kardeşlerinle artık hücrede koklaşırsınız şıllık. Hepinizin, ya pişmanlık ya imha sonunuz.. bunu bilesiniz
  • receprecep1 sa önce
    yanındaki dunkofa ne olacak bunların alayı istisnasız chpkk hdpkk hiç bir partilide ben bunlarla bir olmam diye istifa edip ayrılmadı onun için hepsi chpkklı

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