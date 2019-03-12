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PKK’dan Nevruz kalkışması

Yaklaşan bahar bayramını fırsata çevirmeye çalışan terör örgütü PKK, Nevruz'u bahane ederek yandaşlarını sokağa dökmeye çalışıyor.

12 Mart 2019 Salı 12:36
PKK’dan Nevruz kalkışması

 Göksel Çağlav  Ankara 

Yaklaşan bahar bayramını fırsata çevirmeye çalışan terör örgütü PKK, yandaşlarını sokağa dökmeye çalışıyor. Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesi harekatlarla bitirme noktasına getirdiği terör örgütü PKK, yerel seçimler öncesinde Nevruzu bahane ederek halkı sokaklara davet ediyor. ‘Direniş’ adı altında yandaşlarının ölmeyi bile göze almaları gerektiğini belirten terör örgütü PKK, “Bu temelde şehit de düşebilirler, mevcut direniş hamlesi onlarca şehit de verebilir. Buna herkesin hazır olması, olası şahadetleri özgür varlığın en temel değerleri olarak sahiplenmesi gerekir. Zaten Kürtler bu uğurda her gün şehitler vermektedir. Böyle bir konuma kırk bin kahraman şehit vermeyi göze alarak ulaşmışlardır. Bundan sonra da şahadet çizgisinde tarihi bir kararlılıkla direnecekler ve kazanacaklardır. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi ve bu gerçekliğe farklı bir yaklaşımı olmamalıdır” ifadeleriyle taraftar toplamaya çalışıyor. Yerel seçimler öncesinde sokaklarda gerginlik yaratmak isteyen terör örgütü, Cumhur İttifakı’nı karalayarak hedef gösteriyor.

Terör örgütü PKK’nın Nevruz hamlesine siyasi uzantısı HDP’den de destek geldi. Türkiye genelinde 27 il ve ilçede Nevruz kutlaması yapacağını açıklayan HDP, 9 ilde de miting düzenleneceğini duyurdu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:36
  1. Ankara
  2. bahar bayramı
  3. PKK
  4. terör örgütü PKK
  5. yerel seçimler
  6. Nevruz
  7. Cumhur İttifakı
  8. HDP
  9. Nevruz kutlaması

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 54 dk önce
    Bu Şerefsiz Hain Alçak, Teröristler İyice Azıttı. Hadleri Bildirilmelidir. Hiç Şüphesiz.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Newruz ne ki zaten? PKK bayramı değil mi? Neden kutlanmasına izin veriyor reis?

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