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Gündem PKK’dan CHP ve İP’e açık ittifak çağrısı
Gündem

PKK’dan CHP ve İP’e açık ittifak çağrısı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılmasına yönelik hazırlığı Kandil’i korkuttu. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay Başsavcılığı’na iade ettiği iddianamenin tamamlanması ile kapatma sürecinin kaldığı yerden devam edeceği korkusuna dair işaret, terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok’tan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 09:20:00 -
PKK’dan CHP ve İP’e açık ittifak çağrısı

Eli kanlı katil Ok, örgütün medya organları aracılığı ile yaptığı açıklamada HDP’lilere mesajlar verirken diğer taraftan da AB’yi ikiyüzlülükle suçlayarak, şunları ifade etti: “CHP ve İYİ parti eğer gerçek bir demokrasi mücadelesi vermeseler mevcut durumlarından öteye gidemezler. Hiçbir zaman da iktidar olamazlar. Bu partiler gerçekten bir değişim istiyorlarsa HDP ile ittifak yapmak dışında çareleri yoktur. Eğer bunu yapamıyorlarsa, sadece yürüttükleri siyaset yalandan ibaret olur. Türkiye toplumu da artık bunu biliyor. Bu noktada HDP kendini alternatifsiz görmemelidir. Bir tartışma var halihazırda üçüncü yol veya üçüncü ittifak. Bu noktada HDP çok kilit ve önemli bir konuma sahip. Bunun için de HDP’ye kapatma davası açtırıyor, yüzlerce siyasetçisine siyaset yasağı getiriyor, mali yardımı kesip bir bütünen HDP’yi etkisiz bırakmaya çalışıyorlar. Ama nihayetinde HDP için siyaset yolu her zaman açık olacaktır. Yani arkasında on milyonların olduğu bir siyasi gelenek, kendine bir yol bulacaktır. Şimdiye kadar direndiler, bundan sonra da bu onurlu duruşlarını devam ettirmeliler.”

Almanya zorlarına gitmiş!

HDP’nin kapatılması konusunda Alman hükümetinin yaptığı, ‘HDP PKK ile arasına mesafe koysun’ açıklamasından rahatsız olan terörist başı Ok, “Bu kadar şeyden sonra ‘HDP PKK ile arasına mesafe koysun’ diyorlar. Bunun temel nedeni kirli çıkarlarından başka bir şey değildir. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa bu tehdit karşısında ne taviz varsa veriyorlar. Siyasetlerini bu karşılıklı kirli çıkarlar belirliyor. Bu iki yüzlü oportünist ve demokrasi değerleri dışında bir yaklaşım ve siyasettir. Yani Almanya veya AB’nin AKP siyasetine veya açıklamalarına inandığı yok. Taviz vermelerinin temel sebebi kendi çıkarlarıdır. Bu açıdan onların yaklaşımlarını dürüst olmayan ikiyüzlü bir siyaset biçimi olarak görüyoruz” diyerek, yıllardır destek aldıkları ülkeleri suçladı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

dürüst

BUNUN AÇIĞI-GİZLİSİ YOK HER KADEMEDE;İHANET İÇİNDE OLANLARLA VATAN PERVERLERİN GÖRÜNMEYEN SAVAŞI OLACAK.ANCAK BU VATAN PERVERLERE YANLIŞ YAPMA HAKKI VERMEZ,EN ÖNEMLİ NOKTA BU OLMALI.
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Şeriat+Hilafet

Reis büyük adam. Geçtiğimiz seçimlerde apo itinin mektubunu okutması, Osman Öcalan'ı TRT ye çıkarması gibi, 2023 seçimlerine bir hafta kala Murat Karayılan'ı TRT ye çıkartıp yine hepsinin oyununu bozacaktır eminim.
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