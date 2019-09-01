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PKK’dan Barış Günü’nde şiddet çağrısı

HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına “Terör örgütüne yardım ve yataklık” suçlamalarıyla soruşturma başlatılarak, yerlerine kayyımların atanmasıyla muslukları kesilmeye başlayan terör örgütü PKK, sözde şehir yapılanması olan (KCK) aracılığıyla, ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’nde halkı şiddete davet etti.

01 Eylül 2019 Pazar 11:21
PKK’dan Barış Günü’nde şiddet çağrısı

Terör örgütü PKK/KCKHDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyım atanmasıyla kesilen musluklarının, yeniden açılması için ‘Barış Günü’nde halkı şiddete davet etti. Sözde lider kadrosu başta olmak üzere örgüt sözcüleri, kayyım atamalarının hemen ardından art arda yaptıkları açıklamalarla sözde demokrasiyi savunmaya başladılar. Terör örgütünün Şehir Yapılanması KCK, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı açıklamalarda da halkı ‘Barış’ yerine ‘Direnişe’ ve sokaklara çıkmaya davet ederken şiddet çağrısı yaptı. 

Halkı güvenlik güçlerine karşı kışkırtıyorlar

Kayyım darbesiyle güç kaybeden terör örgütü PKK/KCK, “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşecek olan mitinglerde kayyım darbesine karşı haklı taleplerimizi haykırmak için alanlara akalım, faşizme karşı direniş içinde olalım” diyerek halkı güvenlik güçleri ile karşı karşıya getirmek için çaba harcıyor.

Türkiye’nin dışında batıda da eylem çağrısı yapan terör örgütü, “Avrupa, Kanada, Avustralya, Japonya’da, kısaca tüm dünyada yaşayan halkımız, dostlarımız ve demokrasi güçlerinin bu kararlı direniş içinde yerini alması, saray darbesine karşı mücadelesini yükseltmesi dönemin temel görevi olmaktadır” ifadeleriyle de Türkiye’yi batıya şikayet etmeye çalışıyor.

Polis gerekli önlemleri aldı

Terör destekli HDP’li belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasının ardından, teyakkuza geçen güvenlik güçleri, olası yasadışı eylemlere karşı gerekli tüm önlemlerini aldı. Özellikle kayyımları bahane ederek 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sokaklarda korsan gösteri yapmak isteyen kişi yada gruplara karşı yapılması gerekenler ilgili birimlere aktarıldı. Sokak eylemlerinde güvenlik güçleri ile özellikle kadın ve küçük yaşta çocukları ön saflara süren terör örgütü, medya yapılanması aracılığı ile sözde gazeteci kılığındaki elemanlarıyla çektikleri görüntüleri terör sevici medya yapılanmalarına servis etmeyi planlıyor. Yetkililer güvenlik güçlerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından değiştirilen basın kartları konusunda uyararak, sahte basın kartları taşıyan kişi ya da kişilere karşı gerekli yasal işlemlerin yapılması konusunda da uyarıda bulundular.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:21
  1. Terör örgütü PKK/KCK
  2. HDP’li Van Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyım atanması
  3. Barış Günü
  4. Terör örgütünün Şehir Yapılanması KCK
  5. 1 Eylül Dünya Barış Günü
  6. Kayyım darbesi
  7. PKK/KCK
  8. HDP’li belediye başkanları
  9. kayyım atanması
  10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  11. HDP

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