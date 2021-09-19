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Gündem PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Gündem

PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 20:01:00 -
PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.

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