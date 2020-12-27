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Gündem PKK terör örgütünün tecavüz ettiği kadınlara; kör, sağır, dilsizler' HDP Kadın Meclisi toplandı
Gündem

PKK terör örgütünün tecavüz ettiği kadınlara; kör, sağır, dilsizler' HDP Kadın Meclisi toplandı

Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kaçırıp taciz ve tecavüzde bulunduğu kadınlara karşı; kör, sağır ve dilsiz rolü oynayan HDP Kadın Meclisi toplantısında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:05:00 - 2020-12-27 20:22:24
PKK terör örgütünün tecavüz ettiği kadınlara; kör, sağır, dilsizler' HDP Kadın Meclisi toplandı

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırıp taciz ve tecavüzde bulunduğu kadınları yok sayan HDP Kadın Meclisi kadınların sorunlarını ele aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2020 yılında kadınların taleplerinin yok sayıldığını öne sürdü.

'Kadın Hakları'nı konuşturlar

HDP Kadın Meclisi, yeni dönem 'politik' mücadele yollarını belirlemek üzere online toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, milletvekilleri ile meclis üyeleri katıldı.

Diyarbakır'daki anneler de kadın değil mi?

Terör örgütünün taciz ettiği kadınlar ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önünde evlatlarını örgütten kurtarmaya çalışan annelerin çığılığını duymayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2020 yılının kadınların taleplerinin yok sayıldığı bir yıl olduğunu iddia etti. Buldan "2021 yılının da kadınların mücadeleyi kazanacağı bir yıl olmalı." dedi.

 

 

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Yorumlar

Tr.

Pkk haremi toplamış ya!...
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hizipsavar

kara mizah gibi. baş konuşmacıda ..... ... tecavüzcü dursundur şimdi.
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