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Gündem PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Gündem

PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da PKK'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 00:58:00 -
PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik diğer birimlerle koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda; geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve PKK/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan alanlardan, illegal yollarla ilimize geldikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemleri akabinde 24 Eylül 2021 tarihinde adli mercilere sevk edilmiştir. 2 şahıs savcılık makamınca serbest bırakılmış deport işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, 2 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise tutuklanmıştır." denildi. 

 

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