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Spor Pjanic için Fransız devi devrede
Spor

Pjanic için Fransız devi devrede

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Boubacar Kamara'nın yerini Barcelona'dan Miralem Pjanic'le sağlamlaştırmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 19:09:00 -
Pjanic için Fransız devi devrede

Ligin son haftasında Strasbourg'u 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Marsilya'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Sport'ta yer alan haberde, Barcelona'nın yeni sezonda Miralem Pjanic'le yola devam etmek istemediğine dikkat çekilirken Marsilya'nın Bosnalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Katalan ekibinin mevcut orta saha rotasyonunda çok fazla isim olduğu ve Pjanic'in takıma maliyetinin fazla olması nedeniyle yolların ayrılmak istediği ifade edildi.

Haberde, Marsilya Başkanı Pablo Longoria ve Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany arasındaki iyi ilişki nedeniyle transfer tamamlanabileceği, Aston Villa'ya bedelsiz olarak transfer olan Boubacar Kamara'nın yerine Pjanic'in düşünüldüğü aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, 25 maçta süre alırken 4 asistle sezonu noktaladı.

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