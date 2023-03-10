Piyasalarda kırımızı cuma!
A1 Capital Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende küresel piyasalar mercek altına alınıyor Fed Başkanı Jerome Powell’ın, verilerin enflasyonu kontrol altına almak için oranların daha fazla ve daha hızlı artabileceği konusunda uyarmasının ardından, gözler bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam oranına odaklandı. Geçtiğimiz ay 190 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam rakamı 517 bin kişi artarken %3,6’ya yükseleceği öngörülen işsizlik oranı ise %3,4 ile son 53 yılın dibine gelmişti. Şubat ayında ise tarım dışı istihdamda 225 bin kişilik artış beklenirken işsizlik oranının %3,4’te sabit kalacağı tahmin ediliyor İşgücü piyasası ise gücünü korurken artan belirsizlikle birlikte gelecek aylarda ekonomik koşullarda çok fazla iyileşme beklenmiyor. Piyasa, bu açıklamalar çerçevesinde önümüzdeki FED toplantısında 78% olasılıkla 50 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor.
FED’in faiz açıklamalarının piyasaya etkilisi azalmaya başlarken ABD borsalarında özellikle bankacılık tarafında yaşanan gerileme genele yayıldı. ABD’nin 15. Büyük bankası olan silikon vadisi bankasının nakit yaratmak amacıyla bedelli sermaye artışına gidiyor olması satışları beraberinde getirdi. Yükselen faizler ve yükselen faiz beklentileri, kredilerin daha riskli hale geliyor olması endişeleri beraberinde getirdi. Şirket düşük faizli tahvil stokunu satarak zararlarını realize etmeyi tercih etti.
Asya piyasaları sabah açılışla birlikte ABD’de yaşanan gelişmelerin etkisini hissederek negatif açılış gerçekleştirdi. MSCI’nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse endeksi %1,3 düşüşle iki ayın en düşük seviyesine geriledi, bankalar ve Hong Kong teknoloji hisseleri kayıplara öncülük ederken, Londra ve Avrupa vadeli işlemlerinin her biri %1’den fazla düştü.
Japonya tarafında ekonomiyi deflasyondan çıkardığı için övülen büyük teşvikiyle karışık bir miras bırakan, ancak banka karlarını zorlayan ve uzun süreli düşük faiz oranlarıyla piyasa işlevini bozan Kuroda’nın merkez bankası başkanlığı yaptığı son toplantıydı. Yeni başkan Ueda ise Nisan ayında merkez bankasının getiri eğrisi kontrolünü (YCC) aşamalı olarak kaldırmasını bekliyor. Japonya Merkez Bankası’nın beklendiği gibi Başkan Haruhiko Kuroda’nın son toplantısında faizleri sabit tutmayı seçmesinin ardından yen zayıfladı ve Japon devlet tahvili getirileri düştü. Japonya hisse senedi endeksi Nikkei ise %1.52 düşüş yaşadı.
Dünyanın en büyük petrol üreten ülkesinde devam eden faiz artırımı beklentileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın hafta sonu yaptığı benzer açıklamalar, küresel büyümeye gölge düşürerek petrol fiyatlarında düşüşe neden olmuştu.
Bugün ki iş raporunun daha hızlı faiz artışlarını tetikleme olasılığı, diğer finansal piyasalarda olduğu gibi petrolde de endişe yaratıyor Son üç günde yaklaşık %5 düşen Brent vadeli işlemleri bu sabah itibariyle %0.63 düşüşle 81.08 dolar seviyesine geriledi. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü, son üç işlem seansında yaklaşık %6 düşüşün ardından %0,62 düşerek 75.10 dolara geriledi.
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Haftanın son günü yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri verileri izlenecek. Yurt dışında ise gözler haftanın en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdamda olacak.