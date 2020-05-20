Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 174,57 puan artarak 102.157,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 564,76 puan ve yüzde 0,55 değer kazanımıyla 102.547,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 101.968,00 puanı, en yüksek 102.998,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 102.157,53 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 189,66 puan ve yüzde 0,16 azalışla 118.413,27 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 250'si prim yaptı, 150'si geriledi. Alkim Alkali Kimya, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Migros en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.745,70 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.745,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalarak 382 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7793 lira, satışta 6,8065 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8548 lira, satışta 6,8823 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0987, sterlin/dolar paritesi 1,2263, dolar/yen paritesi de 107,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,64 yükselerek 35,31 dolardan işlem görüyor.

