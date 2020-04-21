Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.326,88 puan azalarak 97.619,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 577,43 puan ve yüzde 0,58 değer kaybıyla 98.368,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.275,89 puanı, en yüksek 98.503,31 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 düşüşle 97.619,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 0,90 ve hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.938,38 puan ve yüzde 1,65 azalışla 115.529,83 puandan kapandı. İşlem gören 600 hisse senedinin 161'i prim yaptı, 241'i geriledi. Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları ve İş Finansal Kiralama en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.681,67 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.681,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalarak 374 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9544 lira, satışta 6,9823 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9034 lira, satışta 6,9311 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,80'den, bileşik getirisi de yüzde 10,04'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2297, dolar/yen paritesi de 107,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 23,45 düşerek 19,51 dolardan işlem görüyor.

