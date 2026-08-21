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Yerel Çiftlik değil uyuşturucu fabrikası
Yerel

Çiftlik değil uyuşturucu fabrikası

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Çiftlik değil uyuşturucu fabrikası

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan 27 dönüm arazi üzerine kurulu bir çiftlikte çok sayıda suç materyali ele geçirildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçuna yönelik yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında, 20 Ağustos 2026 tarihinde Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan 27 dönüm arazi üzerine kurulu bir çiftlikte arama gerçekleştirildi.

Şüpheli Cenk Bıçakçı’nın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 13 şeffaf torba içerisinde yaklaşık 700 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 5 bin 300 adet dolu makaron, 20 bin adet boş bandrollü makaron, 5 adet elektronik kompresörlü sigara sarma makinesi, 6 adet kompresör tespit edilerek el konuldu.

 

UYUŞTURUCU İMALATINDA KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN MAKİNE VE 1 MİLYON HAP KAPSÜLÜ BULUNDU

Aramalar sırasında ayrıca tesadüfi delil niteliğinde, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makine de ele geçirildi. Makinenin bulunduğu odada yapılan incelemede; uyuşturucu imalatında kullanılmak amacıyla bulundurulduğu değerlendirilen jelikan varil içerisinde yaklaşık 70 kilogram hammadde, Beyaz ve kırmızı renklerde, boş ve dolu olmak üzere yaklaşık 1 milyon adet hap kapsülü 1 adet büyük tartı 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet havalı tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

 

CENK BIÇAKÇI ARANIYOR, BESİM BIÇAKÇI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şüpheli Cenk Bıçakçı’nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken aynı tarla içerisinde ve konutta yaşadığı tespit edilen Besim Bıçakçı ise gözaltına alındı.

 

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; ele geçirilen hammadde, hap kapsülleri ve makinenin niteliğinin, maddelerin içeriklerinin, imalat faaliyetinin kapsamının ve varsa bağlantılı kişilerin tespitine yönelik adli işlemler çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

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Vahap

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