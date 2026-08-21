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Gündem Ali Karahasanoğlu fena yakaladı! Kuriş ve Kuytul’a olay soru: Memnun musunuz?
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Ali Karahasanoğlu fena yakaladı! Kuriş ve Kuytul’a olay soru: Memnun musunuz?

Yeniakit Publisher
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Ali Karahasanoğlu fena yakaladı! Kuriş ve Kuytul’a olay soru: Memnun musunuz?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Kuriş’ler, Kuytul’lar.. Memnun musunuz, yol arkadaşlarınızdan” başlıklı yazısında Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davasındaki Adem Kameroğlu'nun ifadelerini gündeme taşıyarak Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan cephesine sert eleştiriler yöneltti.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul üzerinden muhalefete yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Karahasanoğlu, Alihan Kuriş'le ilgili gündeme gelen 200 kilo külçe altın meselesini hatırlatarak, yazdıklarına karşı “Yanlış yazıyorsunuz, vebal alıyorsunuz” şeklinde bir itiraz gelmediğini belirtti.

Alparslan Kuytul'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Karahasanoğlu, Kuriş ve Kuytul'un bazı muhalif medya organları tarafından savunulduğunu belirterek, bu tutuma tepki gösterdi.

İBB davasındaki ifadeleri gündeme taşıdı

Karahasanoğlu yazısının önemli bölümünü İBB yolsuzluk davasındaki duruşmaya ayırdı.

Kameroğlu İnşaat'ın sahibi Adem Kameroğlu'nun mahkemedeki ifadelerini aktaran Karahasanoğlu, Kameroğlu'nun ruhsat vermeme ve inşaatları mühürleme tehdidiyle kendisinden rüşvet istendiğini öne sürdüğünü hatırlattı.

Kameroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu adına bir villa, Necati Özkan adına ise dört daire verdiği yönündeki beyanlarına dikkat çeken Karahasanoğlu, İmamoğlu ve Özkan'ın duruşmadaki sorularını da değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Kameroğlu'nun Pelikan Hill'deki villaya ilişkin “Villayı İmamoğlu'na bilabedel verdim” şeklindeki beyanını da köşesine taşıdı.

“Memnun musunuz yol arkadaşlarınızdan?”

Karahasanoğlu, İBB davasında ortaya atılan suçlamalar karşısında verilen cevapların iddiaları çürütmekten uzak olduğunu savundu.

Yazısının sonunda Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul'a seslenen Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Heeyy.. Alihan Kuriş’ler.. Alpaslan Kuytul’lar.. Yol yürüdüğünüz rüşvetçiler, işte bunlar.. Memnun musunuz, yol arkadaşlarınızdan.”

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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Yorumlar

Aslan

Süleymanlilar halen Sahip cikiyorlar Alavere Dalavereylen basa gecen liderlerine,Bu Cemaate En Büyük Ihaneti Ali Erhan Kuris Ve Hilmi Tuna yapmistir Piran bunlari basimizdan alsin Amiiin inshaallah

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Ali Karahasanoğlu’nun sorduğu o zehir gibi soru, sadece bir siyasi eleştiri değil, inancı şahsi ikballerine paspas yapan maskeli bezirgânların suratına inen tarihi bir şamardır. Din tüccarlığı, bu toprakların gördüğü en aşağılık, en riyakâr ve en acımasız sömürü mekanizmasıdır. Ağızlarından Allah, kitap ve mukaddesat kelimelerini düşürmeyenlerin, perde arkasında belediye yolsuzluklarının, şaibeli para musluklarının ve kirli siyasi ittifakların figüranı haline gelmesi tam bir ahlak iflasıdır. Kendilerine inanan saf ve temiz insanları peşlerinden sürükleyip, günün sonunda onları kirli pazarlıkların masasına meze yapan bu yapılar, mukaddes değerlerin arkasına gizlenen birer menfaat şebekesinden başka bir şey değildir. "Yol arkadaşlarınızdan memnun musunuz?" sorusunun muhatapları, o karanlık ittifakların içinde vicdanlarını kaç paraya sattıklarının hesabını vermelidir. Dün güya hak ve hakikat davası güttüğünü iddia edenlerin, bugün yolsuzluk davalarında adı geçenlerin ve siyasi tetikçilerin kuyruğuna takılması, içlerindeki dünya ve makam hırsının ne denli gözlerini kör ettiğini açıkça ispatlamaktadır. Kutsal değerleri koruma maskesi takıp, arka planda milletin malına göz dikenlerle saf tutanlar, bu milletin inancına sırtından hançer saplayan hainlerdir. Bilinsin ki inanç, hiçbir kirli paraya, hiçbir şaibeli fona ve hiçbir siyasi uşaklığa feda edilemeyecek kadar azizdir; bu azizliği kendi dünyevi hırsları için kirleten tüccarlar, tarihin çöplüğünde ve milletin vicdanında ebediyen mahkûm olacaklardır.
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