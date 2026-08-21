Ali Karahasanoğlu fena yakaladı! Kuriş ve Kuytul’a olay soru: Memnun musunuz?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul üzerinden muhalefete yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Karahasanoğlu, Alihan Kuriş'le ilgili gündeme gelen 200 kilo külçe altın meselesini hatırlatarak, yazdıklarına karşı “Yanlış yazıyorsunuz, vebal alıyorsunuz” şeklinde bir itiraz gelmediğini belirtti.

Alparslan Kuytul'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Karahasanoğlu, Kuriş ve Kuytul'un bazı muhalif medya organları tarafından savunulduğunu belirterek, bu tutuma tepki gösterdi.

İBB davasındaki ifadeleri gündeme taşıdı

Karahasanoğlu yazısının önemli bölümünü İBB yolsuzluk davasındaki duruşmaya ayırdı.

Kameroğlu İnşaat'ın sahibi Adem Kameroğlu'nun mahkemedeki ifadelerini aktaran Karahasanoğlu, Kameroğlu'nun ruhsat vermeme ve inşaatları mühürleme tehdidiyle kendisinden rüşvet istendiğini öne sürdüğünü hatırlattı.

Kameroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu adına bir villa, Necati Özkan adına ise dört daire verdiği yönündeki beyanlarına dikkat çeken Karahasanoğlu, İmamoğlu ve Özkan'ın duruşmadaki sorularını da değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Kameroğlu'nun Pelikan Hill'deki villaya ilişkin “Villayı İmamoğlu'na bilabedel verdim” şeklindeki beyanını da köşesine taşıdı.

“Memnun musunuz yol arkadaşlarınızdan?”

Karahasanoğlu, İBB davasında ortaya atılan suçlamalar karşısında verilen cevapların iddiaları çürütmekten uzak olduğunu savundu.

Yazısının sonunda Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul'a seslenen Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Heeyy.. Alihan Kuriş’ler.. Alpaslan Kuytul’lar.. Yol yürüdüğünüz rüşvetçiler, işte bunlar.. Memnun musunuz, yol arkadaşlarınızdan.”

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