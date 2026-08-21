İki taraftar grubuna büyük operasyon! Suçlamalar ve ele geçirilenler inanılmaz

İzmir merkezli 4 ilde, Göztepe'nin Yalı ve Forza taraftar grupları içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Cinayet, silahlı saldırı, tehdit ve yaralama gibi çok sayıda olaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerden 28'i gözaltına alınırken, adreslerde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Adalet Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin şu açıklamayı yaptılar:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/209533 sayısına kayden Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak(TCK 220/3), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (T.C.K. 282) kapsamında İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suç Örgütleri Büro Amirliğimizce İzmir 5.Sulh Ceza Hakimliğinin 19.12.2025 tarih ve 2025/16052 D.İş sayılı mahkeme kararına istinaden 18 şüpheli hakkında CMK 135 iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri uygulanmaya başlanıldığı,

19.12.2025 ve 18.06.2026 tarihleri arasında dosya kapsamında tespitleri yapılan toplamda 31 şüpheli hakkında CMK 135 tedbiri uygulandığı, İzmir ilinde faaliyet gösteren spor kulüplerinden olan Göztepe Spor Kulübünün Yalı ve Forza adlı iki grup içerisinde yer alan kişiler arasında yaşanan ve adli boyut kazanan olayların perde arkasındaki ana sebebin kendi grupları bünyesindeki kişilere rant sağlamak ve haksız gelir elde etmek amacı taşıdığına dair yoğun suç şüphesi bulunması üzerine başlatılan soruşturmada;

1-) 19.09.2025 tarihinde Göztepe-Beşiktaş takımları arasında gerçekleşen spor müsabakası sonrasında Yalı grubu üyelerinden (E.Ö.) adlı şahsın, Göztepe semti Paten Parkı mevkiisin de Forza grubu üyeleri ile çıkan silahlı kavga neticesinde öldürüldüğü, aynı olayda mağdur (G.K.)’nın ateşli silahla yaralandığı, yaşanan olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/143181 sayısına kayden Kasten Öldürme suçundan soruşturma yürütüldüğü ve her iki grup mensuplarından 19 şüpheli şahsın tutuklandığı,

2-) 21.09.2025 tarihinde Forza grubu üyelerinden bir şahsa ait ikametin, Yalı Grubu mensupları tarafından kurşunlandığı, yaşanan olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/154253 sayısına kayden Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Silahla Tehdit suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve Yalı grubu mensuplarından 3 şüpheli şahsın tutuklandığı,

3-) 02.10.2025 tarihinde Forza grubu üyelerinden bir şahsa yönelik Bornova ilçesinde silahlı eylem gerçekleştirmek istendiği, olayda kullanılacak silahın tutukluk yapması sebebiyle teşebbüste kaldığı, yaşanan olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/117438 sayısına kayden Silahla Tehdit suçundan soruşturma yürütüldüğü,

4-) 29.10.2025 tarihinde Forza gurubu üyelerinden bir şahsın Bornova ilçesinde işyerine yönelik silahlı eylem gerçekleştirildiği, yaşanan olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/203833 sayısına kayden Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Silahla Tehdit suçlarından soruşturma yürütüldüğü,

5-) 07.12.2025 tarihinde Forza grubu üyelerinden bir şahsın Konak ilçesinde Yalı grubu üyesi iki şüpheli tarafından bacak bölgesinden bıçakla yaralandığı, yaşanan olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/208982 sayısına kayden Kasten Yaralama suçundan soruşturma yürütüldüğü,

6-) 23.12.2025 tarihinde Forza grubu üyelerinden bir şahsın Bornova ilçesinde Yalı grubu üyeleri tarafından ateşli silahla yaralandığı, yaşanan olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/219729 sayısına kayden soruşturma yürütüldüğü ve 2 şüpheli şahsın tutuklandığı,

Adli mercilere intikal etmeyen ancak yapılan çalışmalar kapsamında bilgisine ulaşılan;

1- Forza Suç Örgütü bir şahsın belirsiz bir tarihte kimlik bilgileri henüz tespite edilemeyen Yalı Suç Örgütü mensupları tarafından hürriyetinin yoksun bırakılarak darp edilmesi eylemi,

2- Forza mensupları iki şahsın 25.04.2026 tarihinde Yalı Suç Örgütü mensupları tarafından darp edilmesi eylemi,

3- Forza mensubu bir şahsın belirsiz bir tarihte kimlik bilgileri henüz tespite edilemeyen Yalı Suç Örgütü mensupları tarafından ateşli silahla vurulması eylemi,

4- 22.03.2026 tarihinde Forza Silahlı Suç Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheliden ateşli silah ve fişekler ele geçirildiği,

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/44765 sayısına kayden soruşturma yürütüldüğü;

19.04.2026 tarihinde Forza Silahlı Suç Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheliden ateşli silah ve fişekler ele geçirildiği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59604 sayısına kayden soruşturma yürütüldüğü,

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde projeli olarak yürütülen soruşturma kapsamında; “Yalı” ve “Forza” isimli iki ayrı silahlı suç örgütü arasında 2025 yılı içerisinde başlayıp 2026 yılına kadar devam eden silahlı tehdit, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, işyeri ve ikamet kurşunlama ile mala zarar verme eylemleri bütüncül olarak incelendiği;

İlgili soruşturmalar kapsamındaki müşteki ve tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, iletişimin tespiti (TAPE) kayıtları, HTS analizleri, PTS verileri, güvenlik kamerası görüntüleri ve fiziki takip çalışmaları birlikte değerlendirildiğinde;

Her iki örgütün de karşı gruba üstünlük sağlamak, örgütsel hâkimiyet kurmak, intikam almak ve korku oluşturmak amacıyla sistematik şekilde silahlı eylemler gerçekleştirdiğinin tespit edildiği,

Soruşturma konusu eylemlerin önemli bir bölümünün, önceki saldırılara misilleme niteliğinde planlandığı; örgüt üyelerinin liderlerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda keşif yaptıkları, hedef belirledikleri, silah temin ettikleri, araç ve motosiklet organizasyonunu sağladıkları, tetikçi, gözcü, sürücü ve lojistik destek sağlayıcı olarak görev aldıkları, eylemler sonrasında ise örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket etmeye devam ettikleri, özellikle iletişimin tespiti kayıtlarında örgüt liderlerinin doğrudan talimat verdiği, örgüt mensuplarını toplantılara çağırdığı, eylemlerin planlanmasını sağladığı, hedef kişilerin belirlenmesi yönünde yönlendirmelerde bulunduğu ve gerçekleştirilen saldırılar sonrasında örgütsel iradeyi sürdürdüğü yönünde çok sayıda delile ulaşıldığı,

Bu kapsamda, farklı soruşturma dosyalarında yer alan kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, ikamet ve işyeri kurşunlama ile mala zarar verme eylemlerinin tamamının tek tek değerlendirildiğinde münferit adli olaylar gibi görünmekle birlikte; tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde eylemlerin ortak amaç, ortak irade, hiyerarşik yapı, görev paylaşımı ve süreklilik unsurlarını taşıdığı, bu nedenle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütlerinin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği hususunda kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu,

Bu nedenle, soruşturma dosyasında yer alan tüm eylemler birbirleriyle irtibatlandırılarak örgütsel bütünlük içerisinde değerlendirildiği, örgüt liderleri, yöneticileri ve üyelerinin dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda hukuki durumlarının birlikte takdir edilmesi amacıyla fezleke hazırlandığı,

Dosya kapsamında toplanan deliller doğrultusunda; Yalı Silahlı Suç Örgütü içerisinde suç faaliyetlerinde bulunan 2’si Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere toplam 31 şüpheli tespit edildiği, 12 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuğun cezaevinde, 1 şüphelinin (örgüt lideri) yurtdışında olduğunun anlaşıldığı, Forza Silahlı Suç Örgütü içerisinde suç faaliyetlerinde bulunan toplam 28 şüphelinin tespit edildiği, bu şüphelilerden 15’inin cezaevinde (örgüt lideri dahil) olduğunun anlaşıldığı, ayrıca CMK 135 tedbiri uygulanan toplam 7 şüpheli hakkında herhangi bir suç deliline rastlanılmadığı, her iki Suç Örgütü bünyesindeki 29 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında 21.08.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmesinin planlandığı,

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında;

Bahse konu taraftar gruplarına yönelik 21.08.2026 tarihinde İzmir merkezli olmak üzere Kocaeli, Konya ve Muğla illerinde 59 örgüt mensubuna (27’si cezaevinde) ve 32 aktif örgüt üyesine yönelik toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı, yapılacak operasyonda Göztepe Spor Kulübü yöneticilerinden ve çalışanlarından kimsenin bulunmadığı, 21.08.2026 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda 28 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 4 firar şahsı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği, yapılan operasyon kapsamında tüm suç örgütü yöneticilerinin yakalandığı,

Şüphelilerin yapılan ikamet aramalarında 1 tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 adet uyuşturucu hap, 1 rambo bıçağı, 1 samuray bıçağı, 1 beyzbol sopası, 45 adet kuru sıkı mermisi, 50 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet uzun namlu şarjörü ve yarım kutu havalı tabanca mermisinin ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği,

bilginize sunulur.