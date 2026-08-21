İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!
İstanbul'da art arta meydana gelen depremlerden sonra en riskli ilçeler belli oldu. Peki İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da art arta meydana gelen depremlerden sonra en riskli ilçeler belli oldu. Peki İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri?
İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...
BEŞİKTAŞ
ORTAKÖY DEREBOYU
İSTİNYE ÇUKURU
TARABYA ÇUKURU
ÜSKÜDAR ÇUKURU
BEYLERBEYİ ÇUKURU
KÜÇÜKSU ÇUKURU
PAŞABAHÇE-BEYKOZ ÇUKURU
SALIPAZARI
ORTAKÖY (DOLGU OLAN KESİMLERİ)
TOPHANE
EYÜP
ALİBEYKÖY
SÜTLÜCE
BALAT
KASIMPAŞA
GÜNGÖREN'İN SAHİL KESİMİ
KADIKÖY (KURBAĞALIDERE)
MODA (DENİZE BAKAN KISMI)
KÜÇÜKYALI
KARTAL (ATALAR BÖLÜMÜ)
TUZLA (DERE KISMI)
DİLOVASI
EMİNÖNÜ (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)
TOPKAPI
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