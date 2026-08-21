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İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

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İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

İstanbul'da art arta meydana gelen depremlerden sonra en riskli ilçeler belli oldu. Peki İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri?

#1
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...

#2
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

BEŞİKTAŞ

#3
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

ORTAKÖY DEREBOYU

#4
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

İSTİNYE ÇUKURU

#5
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

TARABYA ÇUKURU

#6
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

ÜSKÜDAR ÇUKURU

#7
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

BEYLERBEYİ ÇUKURU

#8
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

KÜÇÜKSU ÇUKURU

#9
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

PAŞABAHÇE-BEYKOZ ÇUKURU

#10
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

SALIPAZARI

#11
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

ORTAKÖY (DOLGU OLAN KESİMLERİ)

#12
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

TOPHANE

#13
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

EYÜP

#14
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

#15
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

ALİBEYKÖY

#16
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

SÜTLÜCE

#17
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

BALAT

#18
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

KASIMPAŞA

#19
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

GÜNGÖREN'İN SAHİL KESİMİ

#20
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

KADIKÖY (KURBAĞALIDERE)

#21
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

MODA (DENİZE BAKAN KISMI)

#22
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

KÜÇÜKYALI

#23
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

KARTAL (ATALAR BÖLÜMÜ)

#24
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

TUZLA (DERE KISMI)

#25
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

DİLOVASI

#26
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

EMİNÖNÜ (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)

#27
Foto - İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler!

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