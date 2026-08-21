Tatil diye gitti hayatı kâbusa döndü! Bagajdan çıkan kişi Ezgi'yi cezaevine götürdü

Arnavutluk'a tatil için giden Türk vatandaşı Ezgi Parlak'ın başına gelenler ailesini şoke etti.

Olay, Arnavutluk'un güneyindeki ünlü tatil merkezi Ksamil'de meydana geldi.

18 Ağustos'ta bir gece kulübünde “kıza laf atma” meselesi nedeniyle başladığı belirtilen tartışma, daha sonra plajda çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya dönüştü.

Polisin müdahalesiyle olaylar sona ererken, yaklaşık 3 saat sonra 20 yaşındaki Portekizli turist Luis Miguel Varela Mendes, şezlongların arasında ölü bulundu.

Portekizli turist bıçaklanarak öldürüldü

Mendes'in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığının belirlenmesi üzerine Arnavutluk polisi geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sabah'ın haberine göre polis, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerini inceleyerek cinayet şüphelisinin Arnavutluk'ta yaşayan 29 yaşındaki İngiliz vatandaşı ve bar çalışanı Sokrat Vata olduğunu belirledi.

Vata'nın yakalanması için çalışma başlatılırken, şüphelinin bir otomobille Tiran'a doğru gittiği ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Bagaj açılınca her şey değişti

Polis ekipleri ihbara konu otomobili otoyolda durdurdu.

Direksiyonda, Arnavutluk'a beş gün önce giriş yaptığı belirtilen 31 yaşındaki Ezgi Parlak bulunuyordu. Araçta ayrıca korsan taksicilik yaptığı belirtilen Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu da vardı.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı arama sırasında olayın seyrini değiştiren gelişme yaşandı.

Aracın bagajında, valizlerin arkasına saklanmış halde cinayet şüphelisi Sokrat Vata bulundu.

Vata polis tarafından gözaltına alınırken Ezgi Parlak ve Nuh Mahmutoğlu da gözaltına alındı.

Ezgi Parlak: Bagajdaki kişiden haberim yoktu

Parlak, ifadesinde cinayetle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Nuh Mahmutoğlu ile Tiran'a gitmek üzere anlaştığını belirten Parlak, otomobilin bagajında Sokrat Vata'nın saklandığından haberi olmadığını savundu.

Sokrat Vata'nın ise gece kulübündeki kavga sırasında bir kişiyi bıçakladığını kabul ettiği aktarıldı.

5 günlük tatil cezaevinde bitti

Soruşturmanın ardından Sokrat Vata cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Ezgi Parlak ve Nuh Mahmutoğlu ise cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Olaylara müdahale etmedikleri gerekçesiyle suçlanan 2 polis ile cinayete iştirakle suçlanan 6 kişinin de tutuklandığı, böylece toplam 11 kişinin cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ailesi: Suçsuz olduğuna inanıyoruz

Adana'da uluslararası bir şirkette denetmen olarak görev yaptığı belirtilen Ezgi Parlak'ın yakınları ise genç kadının suçsuz olduğunu savundu.

Parlak'ın yalnızca beş günlük tatil amacıyla Ksamil'e gittiğini söyleyen yakınları:

“5 günlük bir tatil için Ksamil'e gitmişti. Suçsuz olduğuna inanıyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Ezgi Parlak'ın tatil için gittiği Arnavutluk'ta kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulması ve cinayet şüphelisinin bulunduğu otomobil nedeniyle cezaevine gönderilmesi Türkiye'deki yakınlarını endişeli bir bekleyişe sürükledi.