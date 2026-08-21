İçinden firari Hilmi Tuna Kuriş çıkmıştı! Taklacı İdris’in aracına trafikten men

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışma kapsamında, firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in Menteşe ilçesi Marmaris Kavşağı’nda yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışma kapsamında, firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in Menteşe ilçesi Marmaris Kavşağı’nda yakalandı.

ARAÇ İDRİS NAİM ŞAHİN’E AİT

Şüphelilerin bulunduğu 34 plakalı, 2024 model Volvo S90 aracın San Sistem Lojistik adına kayıtlı olduğu ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar geçiş üstünlüğüne sahip araç olarak tahsis edildiği belirlenirken, araçta ayrıca 58 bin Euro bulundu.

Araçta yapılan incelemede ışıklı uyarı sistemlerinin mevzuata aykırı şekilde ön ve arka cam içerisinde de bulunduğu tespit edildi. Trafik ekiplerince yapılan işlemler kapsamında aracın 1 ay süreyle trafikten men edilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında adli işlemler devam ediyor.

“TAKLACI İDRİS” OLAYI

İdris Naim Şahin’in içişleri bakanı olduğu dönemde, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 5 TEDAŞ işçisinin hayatını kaybettiği göletteki incelemelerinin ardından geçtiği Pasinler ilçesinde imza attığı "takla" diyaloğu tepki çekmişti.

İlçe kaymakamlığı önünde kendisini karşılayan 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'ın “Sayın Bakanım, senin geldiğine çok sevindim” sözlerine karşı Şahin, kameralar önünde şu cevabı vermişti:

“Yok ya, nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at ya da oyna bir göreyim; çal bakayım davulcu.”

Bakanın ısrarı üzerine çevredekilerin şaşkın bakışları arasında davul zurna eşliğinde oynamaya başlayan vatandaşın bu görüntüleri, kamuoyu tarafından “vatandaşı küçük düşürme” gerekçesiyle çok sert eleştirilerek Şahin'in siyasi kariyeri boyunca "Taklacı İdris" olarak anılmasına yol açtı.