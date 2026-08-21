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Gündem O tarihe dikkat: İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak!
Gündem

O tarihe dikkat: İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak!

Yeniakit Publisher
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O tarihe dikkat: İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da Zafer Bayramı programları nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek genel prova nedeniyle 23, kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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