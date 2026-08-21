Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 4 derece birden yükselecek!

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ağustos tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Ülkenin kuzeydoğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 4 derece birden yükselecek

Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Denizli'de 40, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da nem bunaltacak

İstanbul'da termometrelerin 30 dereceyi göstermesi beklenirken yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasının ağustos ayının sonuna kadar etkisini sürdürmesi, İstanbul'da ise hafta sonu ve yeni haftayla birlikte sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor.

Rüzgar saatte 50 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre rüzgar genel olarak kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın zaman zaman kuvvetlenerek 30-50 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

İşte il il 21 Ağustos hava durumu

Marmara: Bursa 34, Çanakkale 34, İstanbul 30, Kırklareli 34 derece. Bölgenin doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Ege: Denizli 40, İzmir 35, Manisa 39, Uşak 34 derece. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Akdeniz: Adana 39, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 36 derece. Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33, Eskişehir 36, Konya 33, Niğde 31 derece.

Batı Karadeniz: Bolu 33, Düzce 34, Sinop 31, Zonguldak 29 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya 33, Rize 28, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzurum 29, Kars 27, Malatya 33, Van 31 derece. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın 50 km/sa hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Mardin 37, Şanlıurfa 39 derece. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Sıcak hava ay sonuna kadar sürecek

Tahminlere göre sıcak hava dalgasının kısa sürede Türkiye'yi terk etmesi beklenmiyor.

Özellikle batı ve güney illerinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ağustos ayının son günlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması önem taşıyor.