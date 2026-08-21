Cezaevinde fenalaşan İmran Han hastaneye kaldırıldı! Erdoğan serbest bırakılmasını istemişti

Pakistan siyasetinin en önemli isimlerinden eski Başbakan İmran Han'ın sağlık durumuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Ağustos 2023'ten bu yana Rawalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki Han, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda cezaevinden çıkarılarak İslamabad'da hastaneye sevk edildi.

Cezaevinde sağlık sorunları arttı

İmran Han'ın hastaneye kaldırılmasına giden süreçte cezaevi yönetiminin mahkemeye sunduğu sağlık raporları etkili oldu.

Mahkemeye sunulan kayıtlarda Han'ın kan basıncında kontrolsüz dalgalanmalar, kalp çarpıntısı, baş ağrısı ve huzursuzluk şikâyetleri yaşadığı belirtildi. 10 Ağustos'taki sağlık değerlendirmesinde ise anksiyete düzeyinin yüksek olduğu kaydedildi.

Han'ın ailesi ve avukatları da uzun süredir sağlık durumunun cezaevi koşullarında kötüleştiğini belirterek kapsamlı bir muayene talep ediyordu.

Yüksek Mahkeme devreye girdi

Artan endişelerin ardından Pakistan Yüksek Mahkemesi, İmran Han'ın özel bir hastaneye götürülerek uzman doktorlar tarafından kapsamlı şekilde muayene edilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca oluşturulacak sağlık heyetinde Han'ın kişisel doktorunun da yer almasına hükmetti.

Kararın ardından İmran Han, Adiala Cezaevi'nden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Olağanüstü güvenlik önlemleri

Eski Başbakanın hastaneye sevki Pakistan'da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Han'ın bulunduğu konvoya çok sayıda güvenlik aracı eşlik ederken hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İslamabad'daki hastane çevresi güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

İmran Han'ın cezaevinden çıkarılması, destekçileri arasında da büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan'ın İmran Han girişimi yeniden gündemde

Yaşanan son gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmran Han'ın durumuna ilişkin Pakistan yönetimi nezdinde devreye girdiği ve serbest bırakılması yönünde girişimde bulunduğuna ilişkin daha önce Pakistan ve Türk basınına yansıyan haberler yeniden gündeme geldi.

Pakistan'da Erdoğan'ın İmran Han meselesinin çözümü için devreye girdiğine ve Han'ın geleceğine ilişkin farklı formüllerin gündeme geldiğine yönelik değerlendirmeler kamuoyuna yansımıştı.

Bununla birlikte, İmran Han'ın hastaneye sevk edilmesi doğrudan Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin sağlık durumuna ilişkin kararıyla gerçekleşti. Erdoğan'ın girişimi ile mahkemenin hastaneye sevk kararı arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğuna ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

Hastanede uzman heyet muayene etti

İmran Han'ın sağlık durumu hastanede kardiyoloji ve diğer uzmanlık alanlarından doktorların bulunduğu heyet tarafından değerlendirildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar'ın açıklamasına göre muayenelerin ardından Han'ın sağlık durumunun cezaevine dönmesine uygun olduğu değerlendirildi ve eski Başbakan yeniden Adiala Cezaevi'ne götürüldü.

Gözler şimdi İmran Han'ın serbest bırakılmasında

İmran Han, 2022'de güven oylamasıyla başbakanlıktan uzaklaştırılmasının ardından çok sayıda davayla karşı karşıya kalmış ve Ağustos 2023'te cezaevine girmişti.

Han ve liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), hakkındaki davaların siyasi amaç taşıdığını savunurken Pakistan hükümeti bu suçlamaları reddediyor. PTI ise İmran Han'ın serbest bırakılması yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

Sağlık sorunları nedeniyle Yüksek Mahkeme'nin devreye girmesi ve Han'ın uzun süre sonra cezaevinden çıkarılarak hastaneye götürülmesi, Pakistan'da gözleri bir kez daha eski Başbakanın geleceğine çevirdi.