Pakistan'dan ABD'ye Keşmir resti! Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Pakistan ile ABD arasında Jammu ve Keşmir gerilimi yaşandı. ABD’nin Hindistan Büyükelçisi’nin bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kullandığı ifadeler İslamabad yönetiminin sert tepkisine neden oldu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’li Büyükelçinin Jammu ve Keşmir’i “Hindistan’ın bir parçası” olarak nitelendiren açıklamalarının ardından İslamabad’daki ABD maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

ABD'ye diplomatik nota

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD maslahatgüzarına Pakistan’ın resmi protestosunun iletildiği ve diplomatik nota verildiği bildirildi.

Pakistan yönetimi, ABD Büyükelçisi'nin Keşmir'in statüsüne ilişkin ifadelerini “gerçek dışı” olarak nitelendirerek sert biçimde kınadı ve reddetti.

Pakistan: Keşmir ihtilaflı bölgedir

İslamabad yönetimi, Jammu ve Keşmir’in uluslararası alanda tanınmış bir ihtilaf bölgesi olduğunu vurguladı.

Bölgenin nihai statüsünün tek taraflı açıklamalarla belirlenemeyeceğine işaret eden Pakistan Dışişleri Bakanlığı, çözümün ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının iradesi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini belirtti.

“Washington'ın tutumuyla çelişiyor”

Pakistan, ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarının Washington'ın Keşmir meselesinde uzun süredir benimsediği tutumla da çeliştiğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu ifadelerin ABD'nin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na bağlılık yönündeki tutumuyla da tutarlı olmadığına dikkat çekti.

İslamabad yönetimi, ABD tarafına Jammu ve Keşmir'in tartışmalı statüsünü dikkate alma ve bundan sonraki kamuoyu açıklamalarını bu çerçeveyle uyumlu şekilde yapma çağrısında bulundu.

Pakistan'ın ABD maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak resmi protestoda bulunması, Keşmir konusunda geri adım atılmayacağına yönelik Washington'a verilen güçlü bir diplomatik mesaj olarak değerlendirildi.