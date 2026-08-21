Ahmet Denizolgun soruşturmasında ezber bozan gelişme! 'Yok' denilen kayıt 10 yıl sonra ortaya çıktı

Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi görüntüleri dosyada yeni bir dönemin kapısını açtı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen cinayet soruşturması kapsamında savcılık, 24 Şubat ve 1 Haziran 2026 tarihlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan Denizolgun'un ilk otopsisi sırasında çekilen kamera kayıtlarını talep etti.

ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi ise savcılığa gönderdiği resmi yazıda söz konusu kayıtların bulunmadığını bildirdi.

“Yok” denilen görüntüler ortaya çıktı

Ancak Denizolgun'un mezarının açıldığı 19 Ağustos'ta soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir gelişme yaşandı.

ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili tarafından 18 Ağustos'ta imzalanan yeni resmi yazıda, Denizolgun'un otopsisi sırasında kaydedilen video görüntülerine ulaşıldığı bildirildi.

Daha önce bulunamadığı belirtilen görüntülerin fiziki ve elektronik arşivlerde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu'nun Başsavcılığa gönderdiği yazıda:

“Otopsiye ilişkin video kayıtları USB flaş belleğe ve CD'ye aktarılarak Başsavcılığınıza gönderilmiştir.”

ifadelerine yer verildi.

Böylece yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştirilen otopsinin görüntüleri, cinayet soruşturması kapsamında yeniden incelemeye alınabilecek.

Mezar açıldı: Zehir izi aranıyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Denizolgun'un mezarı da adli heyet, uzman hekimler ve olay yeri inceleme ekiplerinin katılımıyla açıldı.

Soruşturmanın en kritik başlıklarından birini zehirlenme ihtimali oluşturuyor.

8 Eylül 2016 tarihli ilk otopsi raporunda Denizolgun'un ceset çürüme sıvısında Baryum, Arsenik, Kadmiyum, Nikel ve Civa gibi ağır toksik metallerin yüksek seviyelerde tespit edildiği belirtilmişti.

Feth-i kabir işlemiyle naaştan alınan yeni kemik, saç ve doku örneklerinin incelenmesiyle ağır metallerin kaynağı ve Denizolgun'un zehirlenip zehirlenmediğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Boynundaki morluklar da mercek altında

Soruşturmanın ikinci kritik noktası ise Denizolgun'un boyun bölgesindeki bulgular.

İlk olay yeri inceleme tutanağında Denizolgun'un boynunun sol alt tarafında yaygın morarma ve ezilmeler bulunduğunun kayda geçirildiği belirtildi.

Bu nedenle Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu'nun Denizolgun'un ağız ve burnunun kapatılması veya boğulma sonucu hayatını kaybedip kaybetmediğini de değerlendirmesi bekleniyor.

Gözler 10 yıl sonra bulunan görüntülerde

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, 2016'daki otopsinin yeni ortaya çıkan video görüntüleri ile mezardan alınan örneklerden elde edilecek sonuçların karşılaştırılması kritik önem taşıyor.

Savcılığın daha önce iki kez istediği ancak bulunamadığı bildirilen kayıtların mezarın açıldığı tarihte ortaya çıkması da soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulması gereken başlıklardan biri haline geldi.