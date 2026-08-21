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Gündem Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki! Batı Yaka’yı Gazzeleştirmeye çalışıyorlar
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Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki! Batı Yaka’yı Gazzeleştirmeye çalışıyorlar

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Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki! Batı Yaka’yı Gazzeleştirmeye çalışıyorlar

Siyonist İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka'ya (Batı Şeria) yönelik saldırılarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Netanyahu şebekesinin Batı Şeria’yı “Gazzeleştirme”ye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail’in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria’yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına “yerleşim” ve “yerleşimci” denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka'ya (Batı Şeria) yönelik saldırılarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı "Gazzeleştirme"ye dönük soykırım politikası devam ediyor.

İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.

"Yerleşim" ve "yerleşimci" kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir.

İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde "İsrail'in sınırları neresidir?" diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.

İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır.

Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."

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