  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'nın 3. Durağı Muğla Oldu Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak! İstanbul beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en yüksek ilçeler! Tüm zamanların en yüksek seviyesi! Türkiye'den bedava enerji rekoru TEKNOFEST Mavi Vatan devam ediyor! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif Kapalı açılı glokomda belirtiler daha belirgin: Göz tansiyonu sessiz ilerliyor İstanbul'un binek taşları: Tarihi yapıları arasında saklı kalmışlar Berlin'de 101 yıllık yasağa isyan ettiler! Ülke krizde Alman’ın derdi nehirde yüzmek
Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

Bilim insanları, evcil kedilerin, idrarlarının bileşim profilleri birbirinden farklı olduğu için birbirlerini idrarlarını koklayarak tanıdıklarını tespit etti.

#1
Foto - Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

EurekAlert sitesinin haberine göre, Japonya'daki Iwate Üniversitesi önderliğinde Japonya, Almanya ve İspanya'dan oluşan uluslararası araştırma ekibi, davranışsal deneyleri kimyasal analizlerle birleştirerek, kediler arasında farklılık gösteren bir yağ asidi keşfetti.

#2
Foto - Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

Araştırmacılar, ilk olarak kedilere, diğer kedilere ait idrar kokularını koklattı. Aynı idrar, bir süre sonra koklatıldığında kedilerin yavaş yavaş onu koklama sürelerini azalttığı ancak başka bir kedinin idrarı sunulduğunda koklama sürelerinin tekrardan arttığı gözlemlendi.

#3
Foto - Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

Aylar sonra bile daha önce karşılaşılan idrar kokularına verilen tepkilerde azalma görüldü. Bu da araştırmacılara "idrar kokularının kendilerine has bir maddeye sahip olduğunu ve kedilerin bunu akıllarında tuttuklarını" düşündürdü.

#4
Foto - Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

Bu durumun ardından araştırmacılar, bireysel koku tanımaya katkıda bulunabilecek idrar moleküllerini belirlemeye çalıştı.

#5
Foto - Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

Yapılan araştırmaların ardından bilim insanları, her kedide farklı bir yapıda bulunan ve kediye özgü ayırt edilebilen bir yağ asidi keşfetti.

#6
Foto - Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

Bilim insanları, kedi ailesinin diğer üyeleri olan aslanlar, kaplanlar, leoparlar, jaguarlar ve vaşaklar da dahil olmak üzere çeşitli kedigiller türlerinde de aynı araştırmayı yaptı ve bu hayvanlarda da söz konusu yağ asidinin farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı.

#7
Foto - Bilim adamları kediler üzerinde denedi İdrar koklatmayla ilginç keşif

Ancak araştırmacılar, "vahşi" olarak adlandırılan bu kedi türlerinin, söz konusu yolla birbirlerini ayırt edip etmediğiyle ilgili henüz bir bulguya rastlanmadığını aktardı. Çalışma, "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı
Gündem

Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı

Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin FETÖ'nün "jandarma mahr..
AK Parti ilçe başkanlığına alçak saldırı
Gündem

AK Parti ilçe başkanlığına alçak saldırı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştiri..
Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyo..
İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos
Gündem

İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos

İsrail’in en kritik ulaşım merkezlerinden Ben Gurion Havalimanı’nda çalışanların iş bırakması ortalığı karıştırdı. Check-in kontuarları kapa..
Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok
Gündem

Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok

Adana'da düzenlenen ‘Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un Kadir Gecesi'nde düzenlediği sohbette çocuklar yüzünden..
Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…
Gündem

Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, soykırım suçlusu Netanyahu’nun Suriye’ye yönelik saldırıları üzerinden ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23