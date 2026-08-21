Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NASIL HAREKET HALİNDE ŞARJ EDİLECEK? eknolojinin temelinde elektromanyetik indüksiyon bulunuyor. Yol altyapısına yerleştirilen sistem, uyumlu donanıma sahip aracın bataryasına fiziksel bir kablo bağlantısı olmadan elektrik enerjisi aktarabiliyor. Ancak cep telefonunu kablosuz şarj etmekle otoyolda hızla ilerleyen bir otomobile enerji sağlamak arasında büyük bir fark bulunuyor. Purdue Üniversitesi araştırmacılarının da dikkat çektiği üzere, araçlar otoyollarda şehir içindeki yollardan çok daha hızlı hareket ettiği için sistemin çok daha yüksek güç seviyelerinde enerji aktarabilmesi gerekiyor. Bu nedenle teknolojinin geniş ölçekte uygulanması ciddi bir mühendislik ve altyapı çalışması gerektiriyor.