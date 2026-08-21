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Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

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Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

Florida'da yeni hayata geçirilecek proje ile birlikte, elektrikli araçların hareket halindeyken kablosuz şarj edilebilmesi sağlanacak.

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Foto - Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

Kablosuz şarj teknolojisi akıllı telefonlarda uzun zamandır hayatımızın bir parçası olsa da elektrikli otomobillerde henüz yaygınlaşmış değil. Özellikle tonlarca ağırlığındaki araçların otoyol hızlarında ilerlerken yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyması, teknolojinin önündeki en büyük mühendislik sorunlarından biri olarak görülüyor. ABD'de son dönemde yapılan başarılı testlerin ardından Florida da geleceğin ulaşım teknolojisini gerçek bir otoyolda denemeye hazırlanıyor.

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Foto - Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

OTOYOLDA GİDERKEN ŞARJ OLACAK

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Foto - Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

Proje, Florida'da inşa edilen 4,4 mil, yani yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki State Road 516 (SR 516) Lake/Orange Expressway'in bir parçası olacak. Central Florida Expressway Authority (CFX) tarafından üç bölüm halinde inşa edilen yolun ilk kesiminde kablosuz şarj teknolojisine yer verilecek.

#4
Foto - Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

Ancak sistem otoyolun tamamını kapsamıyor. Yaklaşık 3/4 mil, yani 1,2 kilometrelik bölüm, hareket halindeki elektrikli araçlara kablosuz enerji aktarabilecek şekilde hazırlanacak. Yolun tamamlandığında 2029 yılında halkın kullanımına açılması planlanıyor. İlk aşamada ise şarj özelliğinden yalnızca sistemi kullanabilecek özel donanıma sahip araçlar yararlanacak ve teknoloji test edilecek.

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Foto - Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

105 KM HIZLA GİDEN TIRI ŞARJ ETMEYİ BAŞARDILAR ABD'deki en önemli gelişmelerden biri ise Purdue Üniversitesi ile Indiana Ulaştırma Departmanı'nın gerçekleştirdiği test oldu. Araştırmacılar, ağır bir elektrikli tırı otoyolda hareket halindeyken kablosuz olarak şarj etmeyi başardı.

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Foto - Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

Tır yaklaşık 65 mil/saat, yani 105 kilometre/saat hızla ilerlerken sisteme 190 kilovat güç aktarıldı. Projenin araştırmacılarından Aaron Brovont, geliştirilen sistemin en ağır sınıftaki kamyonlardan binek otomobillere kadar farklı araçlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirtti. Bu test, elektrikli araçların yalnızca park halindeyken değil, otoyol hızlarında hareket ederken de yüksek güçle kablosuz şarj edilebileceğini göstermesi açısından önemli bir adım oldu.

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Foto - Elektrikli araçlar için yeni sistem geliyor: Artık yolda durmanıza gerek kalmayacak!

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NASIL HAREKET HALİNDE ŞARJ EDİLECEK? eknolojinin temelinde elektromanyetik indüksiyon bulunuyor. Yol altyapısına yerleştirilen sistem, uyumlu donanıma sahip aracın bataryasına fiziksel bir kablo bağlantısı olmadan elektrik enerjisi aktarabiliyor. Ancak cep telefonunu kablosuz şarj etmekle otoyolda hızla ilerleyen bir otomobile enerji sağlamak arasında büyük bir fark bulunuyor. Purdue Üniversitesi araştırmacılarının da dikkat çektiği üzere, araçlar otoyollarda şehir içindeki yollardan çok daha hızlı hareket ettiği için sistemin çok daha yüksek güç seviyelerinde enerji aktarabilmesi gerekiyor. Bu nedenle teknolojinin geniş ölçekte uygulanması ciddi bir mühendislik ve altyapı çalışması gerektiriyor.

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