Tüm zamanların en yüksek seviyesi! Türkiye'den bedava enerji rekoru

Çeliköz, "Ancak temmuz ayındaki yüzde 58'lik bu yüksek performansın, 26 puanlık kısmının hidroelektrik santrallerindeki yağış bolluğundan da kaynaklandığını ve Türkiye'nin uzun dönemli kuraklığın etkisinde olduğunu unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hidroelektrik üretiminde yaşanabilecek olası düşüşleri dengelemek için güneş ve rüzgar kapasitesinin artırılması gerektiğini dile getiren Çeliköz, özellikle dağıtık ve depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine işaret etti. Çeliköz, "Bu nedenle hidroelektrikte yaşanabilecek düşüşleri dengelemek adına rüzgar ve güneş enerjisindeki gücümüzü, çatı GES, depolamalı santraller ve hibrit santral uygulamalarıyla daha da artırmalıyız." dedi. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağını belirten Çeliköz, "Ancak bu sayede hem enerjide dışa bağımlılığı kalıcı olarak azaltabilir hem de arz güvenliğimizi uzun vadede garanti altına alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.