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Yerel Pompalı Tüfekle Oynarken Kendini Vurdu
Yerel

Pompalı Tüfekle Oynarken Kendini Vurdu

Yeniakit Publisher
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Pompalı Tüfekle Oynarken Kendini Vurdu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Sanayi Mahallesi'ndeki bir evde pompalı tüfekle oynarken silahın ateş alması sonucu kendini vuran 18 yaşındaki M.İ.D. ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Sanayi Mahallesi'ndeki bir evde pompalı tüfekle oynarken silahın ateş alması sonucu kendini vuran 18 yaşındaki M.İ.D. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde pompalı tüfekle oynarken kendini vurduğu iddia edilen M.İ.D. (18), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; M.İ.D., pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, M.İ.D.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.İ.D., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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