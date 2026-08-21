Turistik bölgelerde ve tramvayda hırsızlığa 32 gözaltı! İstanbul’da yankesicilik çetesine dev operasyon

İstanbul’un en işlek bölgelerinde “sıkıştırma” ve “perdeleme” yöntemleriyle yankesicilik yaptıkları belirlenen suç örgütlerine yönelik 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün bir gün içerisinde yaklaşık 10 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği ve mağdurlardan günlük yaklaşık 400 bin TL suç geliri elde ettiği belirlenirken, 3’ü örgüt lideri, 4’ü örgüt lider yardımcısı olmak üzere toplam 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul’un turistik bölgelerinde, tramvay araçları ve duraklarında özellikle yabancı turistleri hedef aldığı değerlendirilen organize hırsızlık yapılanması deşifre edildi.

Adli kaynaklardan yapılan açıklamada, suç örgütünün yapılanmasının tespit edildiği ifade edilerek şu bilgilere yer verildi.

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/92000 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yürütülen projeli çalışmalar sonucunda çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgüt yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

Turistleri “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle hedef aldıkları tespit edildi

Soruşturma kapsamında elde edilen delil ve tespitlere göre şüphelilerin; Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerindeki tramvay araçları, duraklar ve turist yoğunluğunun bulunduğu alanlarda ilçe ve durak liderlerinin talimat ve gözetiminde görev dağılımı yaparak hareket ettikleri belirlenmiştir.

Şüphelilerin özellikle; Taksim Meydanı,Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü tramvay durakları, yoğun yaya geçitleri başta olmak üzere kalabalık bölgelerde 3-6 kişilik gruplar halinde organize hareket ettikleri; yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek “sıkıştırma” ve “perdeleme” yöntemleriyle yankesicilik yaptıkları tespit edilmiştir.

Lider ve yardımcılarının eylemlerdeki görevleri belirlendi

Soruşturma kapsamında, örgüt içerisindeki ilçe ve durak liderleri ile yardımcılarının hırsızlık eylemleri sırasında diğer şüphelileri yönlendirdiği; mağdurların tepki göstermesi durumunda örgüt üyelerine koruma sağladıkları ve polis ekiplerine teslim edilmelerini engellemek amacıyla şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdıkları yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

Bu şekilde yapılanmanın süreklilik içerisinde ve görev paylaşımına dayalı olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir.

Günde yaklaşık 10 hırsızlık, 400 bin TL suç geliri

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemine karıştıkları tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda örgütün bir gün içerisinde yaklaşık 10 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği ve mağdurlardan günlük yaklaşık 400 bin TL suç geliri elde ettiği değerlendirilmiştir.

35 adrese eş zamanlı operasyon

Suç örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 21 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul genelinde belirlenen 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon ve soruşturma kapsamındaki adli işlemler devam etmektedir.

Suç örgütünün yapılanması deşifre edildi

Soruşturma kapsamında 3’ü örgüt lideri, 4’ü örgüt lider yardımcısı olmak üzere toplam 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisindeki konumları ve hırsızlık eylemleriyle bağlantıları incelenmektedir. Şüphelilerden 4’ünün başka süreçler kapsamında tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; örgütün tüm faaliyetlerinin, henüz tespit edilemeyen diğer hırsızlık eylemlerinin, varsa başka mağdurların, örgüt içerisindeki görev dağılımının ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin huzur ve güvenliğini hedef alan organize suç yapılanmalarına yönelik adli mücadele kararlılıkla devam etmektedir.”