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Dünya Bölgeye yalnızca özel izinle uçuş yapılıyor! 8 kişiyi taşıyan uçak düştü
Dünya

Bölgeye yalnızca özel izinle uçuş yapılıyor! 8 kişiyi taşıyan uçak düştü

Yeniakit Publisher
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Bölgeye yalnızca özel izinle uçuş yapılıyor! 8 kişiyi taşıyan uçak düştü

ABD’nin Alaska eyaletinde, uzak bir radar tesisine giden charter uçak varış noktasına yakın bölgede düştü. Kazada uçakta bulunan 2 pilot ve 6 yolcudan kurtulan olmadı.

Alaska’da uçak kazası faciası yaşandı. Anchorage’tan Cape Newenham’a gitmek üzere havalanan Cessna 441 tipi uçağın düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

 

Uçak radar sahası yakınında düştü

Federal Havacılık İdaresi’nin ilk bilgilerine göre uçak, Anchorage’tan kalkarak yaklaşık 450 mil güneybatıdaki Cape Newenham’a doğru ilerliyordu. Kaza, uçağın varış noktasına yakın bölgede meydana geldi.

 

Alaskan Command tarafından yapılan açıklamada, uçağın sivil sözleşmeli bir uçuş olduğu ve 8 personel taşıdığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri daha sonra uçakta bulunanların tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı.

 

2 pilot ve 6 yolcu vardı

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun Alaska bölge yetkilileri, Security Aviation tarafından işletilen charter uçuşta 2 pilot ve 6 yolcunun bulunduğunu açıkladı.

Uçağın Cape Newenham Havalimanı yakınlarında düştüğü belirtildi. Söz konusu pistin, Long Range Radar Site olarak bilinen uzun menzilli radar tesisine erişim sağladığı aktarıldı.

 

Kazanın nedeni bilinmiyor

Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kazayla ilgili inceleme Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yürütülecek.

 

Bölgeye yalnızca özel izinli uçuşlar yapılıyor

Cape Newenham tesisine yalnızca askeri uçuşlar ve onaylı charter uçakların iniş yapabildiği bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, kazayı “yıkıcı bir kayıp” olarak nitelendirirken, hayatını kaybedenlerin zorlu bir bölgede önemli bir görev yürüttüğünü belirtti.

 

Kimlikler ailelere bildirimden sonra açıklanacak

Kazadaki yolcu ve mürettebatın isimlerinin, yakınlarına haber verilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

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