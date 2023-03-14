Piyasalar alarmda! Wall Street kaos yaşıyor

Fed cephesinden 1 yıl boyunca gelen faiz artırım kararları ve şahin açıklamalar, en çok teknoloji şirketlerini etkiledi. Portföyünde daha çok girişim şirketlerini ve girişim sermayesi yatırım fonlarını bulunduran Silicon Valley Bank (Silikon Vadisi Bankası -SVB) de bu süreçten olumsuz etkilendi.

Geçtiğimiz hafta başlayan krize geç müdahale ise sorunları daha da derinleştirdi. Banka, faizlerin artışıyla bono ve tahvil portföyünde zarar ederken; 20 milyar doları bulunan fonlar SVB’den çıkış yaptı. Elindeki varlıkları zararına satmak da banka için yeterli olmadı ve sermayenin erimesiyle banka iflas etti.

SVB’nin ardından yaşanan krizin etkileri başka bankalara da sıçradı. New York merkezli Signature Bank’a da kayyum atanırken; yapılan açıklamada, mevduat sahiplerini korumak için böyle bir adım atıldığı kaydedildi. Signature Bank’ın, geçtiğimiz yıl 31 Aralık itibarıyla yaklaşık 110.4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88.6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu ifade edildi. Regülatörlerin iki bankanın iflasına ilişkin adımlarının ardından küçük çaplı bölgesel bankalar için de tedirginlik arttı. First Republic Bank, Fed ve JPMorgan’dan ek likidite aldığını açıklamasının ardından bankacılık hisselerindeki düşüşe önderlik etti.

ABD piyasalarının açılışında, satış ivmesi nispeten gerilese de S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones’ta düşüş sürdü. Dow Jones’taki düşüş 150 puanı bulurken bankacılık hisselerinde de gerileme kaydedildi. SVB’nin ABD’deki çöküşünün ardından, İngiltere’de bankanın varlıklarını HSBC’nin satın alacağı duyuruldu. SVB İngiltere’nin 10 Mart tarihli kredi portföyü 5.5 milyar Sterlin oldu. Mevduatın ise 6.7 milyar sterline gerilediği bildirildi. Bu haberin ardından panik havasına giren Avrupa borsaları genelinde yüzde 2.5’lik düşüş gözlenirken; bankacılık endeksi ise yüzde 6 geriledi. HSBC hisselerinde ise yüzde 3.5’e varan düşüş kaydedildi.

PANİK HAVASI AVRUPA'YA SIÇRAR MI? KORKUSU

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire de SVB’nin iflasına ilişkin yaşanılanları yakından izlediklerini ve sürecin kendine has bir durum oluşturduğunu söyledi. Le Maire konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yakından takip ediyoruz ama Fransız bankaları için bir alarm durumu yok” dedi.

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Kapanışta Avrupa borsalarında yüzde 3’e yaklaşan düşüşler görüldü. Asya piyasalarında da ABD’den gelen haberlerin ardından karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Çin ve Hong Kong hisselerinde yükseliş; Japonya borsası Nikkei’de ise düşüş kaydedildi.

ALTIN ‘GÜVENLİ LİMAN’ OLARAK PARLADI

Altın güvenli liman olarak, krizin ardından yatırımcının ilk durağı oldu. Son günlerdeki yükselişini haftanın ilk işlem gününde de sürdüren altındaki yükseliş yüzde 2’yi aştı ve ons altın 1.900 doların üstünde seyretti. Altın fiyatları şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi yakalarken, Gram Altın bin 160 lira seviyesini gördü. ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisi de altındaki hareketlilik için yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında da hem SVB’nin hem de Aramco’nun yılsonunda günlük tüketimin 102 milyon varile yükseleceği tahmini dalgalanmaya neden oldu.

GÖZLER FED KARARINDA

Goldman Sachs, Fed’in faiz kararıyla ilgili işinin zorlaştığını belirtti. Bloomberg’te yer alan habere göre, ABD’de bir hafta içinde yaşanan iflasların ardından faiz artışını 25 baz puandan 50 baz puana çıkarma ihtimali olan Fed’den faiz artışı beklemediğini duyuran kurum, bankacılık sisteminde yaşanan stres nedeniyle gelecek aylara dair belirsizlikler bulunduğuna işaret etti. Bazı uzmanlar, Fed’in 22 Mart öncesi piyasa beklentilerini izleyeceğini belirtirken; bu toplantıya özel pas geçilerek, kurumun faiz artışına gitmeyeceğinin de söz konusu olabileceği kaydedildi.

KRİPTODA USDC KRİZİ

SVB krizinde sabitkoin USDC de baş aktörlerden biri oldu. USDC’yi ihraç eden şirket Circle’ın bankadaki 3.3 milyar dolarlık varlığıyla ilgili dün yapılan açıklamada, zararın şirket tarafından karşılanacağı belirtildi. Normal şartlarda dolar endeksli hareket eden USDC, son 24 saatte 0.88 dolara kadar geriledi ancak açıklamanın ardından yükselişe geçerek 0.98 seviyesine ulaştı.

İÇ PİYASADA GÜNDEM BELİRSİZLİK

ATA Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya, SVB’nin iflasının dünya piyasalarında hareketliliğe neden olduğunu belirterek, “Fed’in yüksek faiz politikasıyla enflasyon mücadelesi ilk yan etkisini göstermiş oldu. Yapılan açıklamalar sonrası önümüzdeki döneme ait Fed’in mevcut politikasını yumuşatacağı beklentisi risk iştahını başta altın tarafında artırmış görünüyor. ABD tarafında bankacılık endeksinde beklenen regülasyonların belirsizlik yaratacağını düşünüyorum. Bu nedenle sular durulana kadar yatırımcılar güvenli limanlarda kalmayı tercih edecektir. İçeride ise bankacılık sektörü, mevcut gelişmelere ek olarak yeni haftaya regülasyonların devamı ile başladı. Bu nedenle bizim tarafta da hem seçim belirsizliği, hem de ekomik belirsizlikler etkili olmaya devam edecek” dedi.