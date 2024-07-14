Pişkin Ekrem’in Alevilerle dansı! Dün “S…et” Bugün ziyaret

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14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sözde ‘değişim’ vurgusuyla kazan kaldıran ve “babam” dediği Kılıçdaroğlu’nun devrildiği CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurultay’ında “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık..." açıklamasında bulunduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu, tükürdüğünü yaladı. Şişik egosuyla toplumun tüm kesimlerinin tepkisini çeken ve Alevi yurttaşları inciten İmamoğlu, dün katıldığı “Muharrem Matemi Lokması”nda büyük bir takiyye örneği sergiledi. Kıraç Cemevi'nde düzenlenen programa katılan İmamoğlu, kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini hep beraber güçlendirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Kerbela acısı aslında her birimizin büyük acısıdır. Böyle bir acıya kayıtsız kalmak bu topraklarda yaşayan hiçbir insanımıza yakışmaz." dedi.

Türkiye’deki kilise papazlarına Noel yemeği verdiği ve her fırsatta Fener Patrikhanesine giderek Patrik Bartholomeos’tan hayır duası aldığı halde Alevi dedelerle bir araya gelmeyen İmamoğlu, Alevi vatandaşların ihtiyaçları noktasında en üstün gayreti göstereceklerini vurgulayarak, göz boyamaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta. Bunun üzerine hiçbir yorum yapılmamalıdır, yapılamaz. Bu yönüyle cemevlerinin ibadethane olduğuyla ilgili eksik kalan yerelde veya genelde tüm hususlarla ilgili en doğru, en sağlam, en güçlü adımları atacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın.''

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı programda konuşan İmamoğlu’nun Alevileri aldatmaya yönelik şirin sözleri kamuoyunda tepki çekerken, “Ekrem pişkinlikte sınır tanımıyor” eleştirileri geldi.