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Gündem Başkalarının hesaplarını kullanmış! Bakın milyonlarca liralık bahsi hangi takıma oynamış
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Başkalarının hesaplarını kullanmış! Bakın milyonlarca liralık bahsi hangi takıma oynamış

Yeniakit Publisher
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Başkalarının hesaplarını kullanmış! Bakın milyonlarca liralık bahsi hangi takıma oynamış

Özellikle depremde topladığı paralarla tanınan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent'in, başka şahısların hesapları üzerinden dünyaca ünlü Alman takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı tespit edildi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma doğrultusunda dernek başkanı Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.

BAYERN MÜNİH MAÇLARINA MİLYONLARCA LİRALIK BAHİS OYNANDI

Olayın yankıları devam ederken, yürütülen incelemelerde Haluk Levent ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Yapılan tespitlere göre Levent'in, başka kişilere ait hesapları kullanarak Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı belirlendi.

SÜREKLİ AYNI TERCİHİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Elde edilen bulgular doğrultusunda, başka şahısların hesapları üzerinden Bayern Münih'e oynanan milyonlarca liralık bu bahislerde, sürekli olarak aynı tercihin yapıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma süreçleri devam ediyor.

GÖZALTILAR VAR

Bu arada 22 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, savcılık yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ve 4 şirket adresinde arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda dijital materyaller de el konuldu.

ADALET BAKANI GÜRLEK AÇIKLAMA YAPTI  

Öte yandan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dernek Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını söyledi.

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