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Spor Pinto futbol kariyerini noktaladı
Spor

Pinto futbol kariyerini noktaladı

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'nün Portekizli defans oyuncusu Tiago Pinto, futbola veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 02:35:00 -
Pinto futbol kariyerini noktaladı

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol kariyerini noktalayan profesyonel futbolcumuz Tiago Pinto, takımımıza veda etti. Teşekkürler Pinto." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiago Pinto, MKE Ankaragücü'nün yeni sezonda Süper Lig'de oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Ankara'da güzel anılar biriktirdiğini anlatan 34 yaşındaki Pinto, "Şampiyon olduk ve hedefimize ulaştık. Çok güzel bir sezon geçirdik. Hayatıma yeni bir sayfa açacağım. Herkese her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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