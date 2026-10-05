Beyrut’ta Filistinli öğrenciler için inşa edildi! Aksa Anaokulu'nda 200 öğrenciye eğitim

Beyrut’taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinli çocuklar için yeni eğitim öğretim yılı Aksa Anaokulu'nda başladı.

Kurdele kesiminin yapıldığı törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve davetliler katıldı.

Sadakataşı Derneği tarafından 2017'de inşa ettirilen ve TİKA tarafından tefrişatı yapılan anaokulunda bu yıl yaklaşık 200 öğrenci eğitim görecek.

Yeni öğretim yılının açılışında konuşan Süslü, "Bugün burada hem çok gururluyum hem de inanılmaz bir duygu halindeyim." dedi.

Süslü, çocukların barınmaya, güvende olmaya ve sevilmeye hakkı olduğunu vurgulayarak, "Şimdi Aliya'nın sözleri geldi aklıma: 'Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı'nın tam da cevabını gördüm burada. Çocuklarımızın her biri ışıl ışıl. Hayata güvenle ve umutla bakabilecekleri bir okul ortamları var. Burada sadece eğitim almıyorlar; güvendeler, beslenebiliyorlar ve yan yanalar, yalnız olmadıklarını hissedebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Aksa Anaokulu'ndaki çalışmaları çok değerli bulduğunu kaydeden Süslü, "Hani bir çocuk gülerse dünya güler diyoruz ya, burada binlerce Filistinli gülüyor. Bu demektir ki dünya bu Filistinli çocuklarla gülecek inşallah." diye konuştu.

Okulun inşa edilmesi ve desteklenmesi konusunda Sadakataşı Derneğine, TİKA'ya, kadın kollarına ve Lübnan hükümetine teşekkür eden Milletvekili Süslü, şöyle devam etti:

"Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak şundan çok eminiz: Haklının güçlü olduğu bir dünya olacak inşallah. Çünkü 'Dünya 5'ten büyüktür'. Ve çocuklarımız daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvende olacağı bir dünyayı, bir yaşamı, bir Filistin'i, bir vatanı hak ediyorlar. Onları bu okuldaki gibi Aksa'da, Mescid-i Aksa'da, Filistin'de görebilmeyi de temenni ediyoruz. Yüzlerindeki tebessüm hiç bitmesin ve yarına dair her biri sadece Filistin ve kendileri için değil, bizler için de umut olsunlar."

Türkiye'deki hayırseverlere de teşekkür eden Süslü, "Burada yapılacak çok şey var. Her çocuk bir çiçek ve o çiçeğe destek verebilecek birer aileye ihtiyacımız var." diye konuştu.

“Filistin'in geleceğini temsil eden yavrularımız”

Büyükelçi Lütem de Lübnan'da Sadakataşı ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu dile getirdi.

Lütem, Sadakataşı ve TİKA'nın desteklerine işaret ederek, "Bu güzel okulda bu güzel çocukların, Filistin'in geleceğini temsil eden bu yavrularımızın hiçbir eksiği olmadan eğitim görmeleri sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Çocukların eğitim görmesinin önemine dikkati çeken Lütem, şunları kaydetti:

"Elbette Lübnan'a yine devlet kurumlarımızın veya STK'larımızın yaptığı gıda yardımı, giyim yardımı, barınma yardımı, bunların her birinin yeri çok çok değerli. Ama eğitimin yeri bence geleceğin inşası açısından baktığımızda, Filistin'in hak ettiği yerde bu pırıl pırıl çocukların katkılarıyla bulunması açısından baktığımızda daha da farklı bir yer tutuyor."

Lütem, katkılarından dolayı Sadakataşı Derneğine teşekkür etti.

“9. eğitim öğretim yılı sezon açılışı programı için bir aradayız”

Sadakataşı Derneği Başkanı Özdal da "Sadakataşı Derneğimizin bundan 9 yıl önce Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA'nın destekleriyle birlikte şu an içinde bulunduğumuz başkent Beyrut'ta bulunan Filistinli mültecilerin yaşadığı Burc el-Beracine kampında yapımını gerçekleştirip açılışını yaptığı Aksa Anaokulu'nun 9. eğitim öğretim yılı sezon açılışı programı için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Derneğin 9 yıldan bu yana okulun işletme projesini her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğini belirten Özdal, okuldaki eğitimin ücretsiz olduğunu ve sürekli desteklendiğini aktardı.

Lübnan'daki Filistinli mültecilere birçok alanda desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Özdal, "Bu vesileyle bugün açılışımıza Türkiye'den gelerek katılan kıymetli milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca her anlamda derneğimizin ve Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarının Lübnan'da yaptığı faaliyetlere büyük destek veren, her zaman yanımızda olan Sayın Büyükelçimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklara hediyeler takdim edildi

Açılışın ardından sınıfları dolduran çocuklara kırtasiye malzemeleri ve hediyeler dağıtıldı.

Daha sonra Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda incelemelerde bulunan Süslü, Lütem ve beraberindekiler, Sadakataşı Derneği tarafından tadilatı sürdürülen bir evi ziyaret etti.